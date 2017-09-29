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Иван Данильянц
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Иван Данильянц
Тренер
Имя
Иван
Фамилия
Данильянц
Гражданство
Австрия
Дата рождения
20 февраля 1953
Статистика
Новости
Статьи
Статистика по турнирам
Лига Европы 2016/2017
Лига чемпионов 2016/2017
Россия. Кубок 2016/2017
Россия. Премьер-лига 2016/2017
Команда
Игр
Побед
Поражений
Ничьих
Ростов
4
1
1
2
Матчи в этом турнире
Дата
Матч
16.02.2017
Ростов
4 : 0
Спарта
23.02.2017
Спарта
1 : 1
Ростов
09.03.2017
Ростов
1 : 1
Манчестер Юнайтед
16.03.2017
Манчестер Юнайтед
1 : 0
Ростов
29 сентября 2017
16:13
Данильянц возглавил академию «Рубина»
1
1 июня 2017
23:07
Данильянц: «На вопрос о своем будущем может ответить только сам Бердыев»
3
19:37
Кириченко и Данильянц покинут «Ростов» вслед за Бердыевым
50
17:12
Данильянц считает, что Бердыева не устроили условия в «Ростове»
21
14 мая 2017
22:14
Данильянц: «Грасия критиковал судей? «Ростов» заслуженно победил «Рубин».
6
6 мая 2017
19:13
Данильянц: «Ростов» создал очень много моментов в игре с «Арсеналом», но не получилось»
5
30 апреля 2017
22:53
Данильянц: «С «Амкаром» всегда сложные игры. Сегодняшняя победа – не исключение»
2
26 апреля 2017
00:38
Данильянц: «Медведев показал отличную игру. Парень настоящий, мужицких кровей»
9
25 апреля 2017
21:34
Данильянц: «Ростов» вытащил игру против «Уфы» на характере»
3
24 апреля 2017
11:52
Калачев может пропустить матч с «Уфой»
8
22 апреля 2017
19:40
Данильянц: «Ростову» удалось сделать так, чтобы «Спартак» не показал чемпионской игры»
7
15 апреля 2017
17:12
Данильянц: «Витиньо сломал Кудряшову нос, но этот эпизод остался без внимания арбитра»
2
9 апреля 2017
21:20
Данильянц назвал положительным результат матча против «Локомотива»
2
3 апреля 2017
22:49
Данильянц: «Для нас ничья с «Краснодаром» — потеря очков, но ребята проявили старание»
2
19 марта 2017
16:37
Данильянц: «Результатом матча с «Крыльями» не удовлетворен. «Ростов» должен был выигрывать»
3
17 марта 2017
01:57
Данильянц: «Ростов» достойно представил страну, город и болельщиков в еврокубках»
37
15 марта 2017
22:12
Данильянц: «Потери ключевых игроков? Все это ослабит «Ростов»
8
16:37
Данильянц: «Ростов» едет в Англию с надеждой на чудеса»
28
12 марта 2017
22:06
Данильянц: «Ростову» не хватило свежести после матча с «Манчестер Юнайтед»
10 марта 2017
01:13
Данильянц рекомендовал защитникам «Ростова» быть сконцентрированными и внимательными против Ибрагимовича
00:18
Данильянц: «Во втором тайме «Ростов» раскрепостился»
3
00:04
Гранат выбыл до конца сезона из-за перелома ключицы
13
8 марта 2017
17:22
Джанаев и Полоз могут принять участие в матче против «Манчестер Юнайтед»
10
17:01
Данильянц: «Нужно принять как данное, что поле будет одинаковым для всех»
19
4 марта 2017
07:54
Данильянц: «Джанаев? Самое страшное уже позади»
4
00:03
Данильянц: «Думаю, у Моуринью воспоминания от матчей с Бердыевым не особо позитивные»
3 марта 2017
21:29
Данильянц: «Перед матчем с «Манчестер Юнайтед» непросто было готовиться к «Томи»
2
24 февраля 2017
01:36
Данильянц: «Большое спасибо всем! Всех с большой победой!»
6
22 февраля 2017
21:25
Данильянц: «4:0 – случай. Отыграть этот счет возможно, история знает много таких примеров»
12
17 февраля 2017
00:10
Данильянц: «Несмотря на середину февраля, ребята были в хорошем состоянии»
1
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05.05.2017 19:00
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26
15.04.2017 17:50
«Долбоящеры». Рекорд «Ростова» лишил ЦСКА титула
Ценой сломанного носа своего защитника «Ростов» отстоял нулевую ничью с ЦСКА. «Бомбардир» рассказывает о рекорде ростовчан, выбившем ЦСКА из борьбы за чемпионство.
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