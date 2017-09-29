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    Иван Данильянц

    Тренер
    Имя Иван
    Фамилия Данильянц
    Гражданство Австрия
    Дата рождения 20 февраля 1953
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Ростов 4 1 1 2
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    16.02.2017 Ростов 4 : 0 Спарта
    23.02.2017 Спарта 1 : 1 Ростов
    09.03.2017 Ростов 1 : 1 Манчестер Юнайтед
    16.03.2017 Манчестер Юнайтед 1 : 0 Ростов
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