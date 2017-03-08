Джанаев и Полоз могут принять участие в матче против «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Ростова» Иван Данильянц накануне первого матча 1/8 финала Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед» заявил, что в данной игре могут принять участие голкипер Сослан Джанаев и полузащитник Дмитрий Полоз.

Напомним, ранее оба футболиста из-за повреждений не сыграли во встрече 18-го тура РФПЛ против «Томи» (6:0).

«Все готовятся к матчу без исключения, в том числе Сослан Джанаев и Дмитрий Полоз. Какое решение примет тренерский штаб и кто выйдет в стартовом составе, будет известно завтра перед матчем», – сказал Данильянц.

Первая встреча «Ростова» и «Манчестер Юнайтед» пройдет завтра на стадионе «Олимп-2» и начнется в 21:00 по московскому времени.