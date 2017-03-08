Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Джанаев и Полоз могут принять участие в матче против «Манчестер Юнайтед»

    Главный тренер «Ростова» Иван Данильянц накануне первого матча 1/8 финала Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед» заявил, что в данной игре могут принять участие голкипер Сослан Джанаев и полузащитник Дмитрий Полоз.

    Напомним, ранее оба футболиста из-за повреждений не сыграли во встрече 18-го тура РФПЛ против «Томи» (6:0).

    «Все готовятся к матчу без исключения, в том числе Сослан Джанаев и Дмитрий Полоз. Какое решение примет тренерский штаб и кто выйдет в стартовом составе, будет известно завтра перед матчем», – сказал Данильянц.

    Первая встреча «Ростова» и «Манчестер Юнайтед» пройдет завтра на стадионе «Олимп-2» и начнется в 21:00 по московскому времени.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.03.2017 17:22
    Рекомендуем
    Комментарии10
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2506

      vgarakh 9 марта 2017, 10:41

      Полоз порадует забитым голом, а Джанаев сохранит свои ворота сухими.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17971

      арейская 9 марта 2017, 03:33

      И это радует, хотя и про Медведева ничего плохого не скажешь

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +33

      Don77 8 марта 2017, 20:54

      Вперёд РОСТОВ !!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 8 марта 2017, 18:35

      Удачи Ростов!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 8 марта 2017, 18:24

      Это хорошо,Маур опасается Полоза,даже его запомнил!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +315

      maksspartak 8 марта 2017, 17:52

      Отлично Джанаев в раме это очень хорошо

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4351

      Yurok161 8 марта 2017, 17:43

      Оооочень хорошая новость!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 8 марта 2017, 17:34

      Это очень важно!....хороший вратарь и хороший нападающий)))

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +365

      Бардюр > ЗЕНИТ ОЛА ОЛЕ ОЛА 8 марта 2017, 19:31

      Убейся о поребрик в парадной, чмо.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +245

      Тамхар > 8 марта 2017, 20:26

      Только как можно серьезнее, ребята. Концентрация и собранность! А то ваш сосед Федька Смолов против Урала на Кубок вон как начудил и пустил под откос надежды команды на Кубок. Вы и так молодцы, но если еще и этим денежным мешкам фитиль вставите, то нашей радости не будет предела. И не пропустите, прошу вас.

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11