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Иван Данильянц
Новости
Иван Данильянц - новости
Австрия
20 февраля 1953 (73)
Тренер
Статистика
Новости
Публикации
Данильянц возглавил академию «Рубина»
2017.09.29 16:13
1
Данильянц: «На вопрос о своем будущем может ответить только сам Бердыев»
2017.06.01 23:07
3
Кириченко и Данильянц покинут «Ростов» вслед за Бердыевым
2017.06.01 19:37
50
Данильянц считает, что Бердыева не устроили условия в «Ростове»
2017.06.01 17:12
22
Данильянц: «Грасия критиковал судей? «Ростов» заслуженно победил «Рубин».
2017.05.14 22:14
6
Данильянц: «Ростов» создал очень много моментов в игре с «Арсеналом», но не получилось»
2017.05.06 19:13
5
Данильянц: «С «Амкаром» всегда сложные игры. Сегодняшняя победа – не исключение»
2017.04.30 22:53
2
Данильянц: «Медведев показал отличную игру. Парень настоящий, мужицких кровей»
2017.04.26 00:38
9
Данильянц: «Ростов» вытащил игру против «Уфы» на характере»
2017.04.25 21:34
3
Калачев может пропустить матч с «Уфой»
2017.04.24 11:52
8
Данильянц: «Ростову» удалось сделать так, чтобы «Спартак» не показал чемпионской игры»
2017.04.22 19:40
7
Данильянц: «Витиньо сломал Кудряшову нос, но этот эпизод остался без внимания арбитра»
2017.04.15 17:12
2
Данильянц назвал положительным результат матча против «Локомотива»
2017.04.09 21:20
2
Данильянц: «Для нас ничья с «Краснодаром» — потеря очков, но ребята проявили старание»
2017.04.03 22:49
2
Данильянц: «Результатом матча с «Крыльями» не удовлетворен. «Ростов» должен был выигрывать»
2017.03.19 16:37
3
Данильянц: «Ростов» достойно представил страну, город и болельщиков в еврокубках»
2017.03.17 01:57
38
Данильянц: «Потери ключевых игроков? Все это ослабит «Ростов»
2017.03.15 22:12
8
Данильянц: «Ростов» едет в Англию с надеждой на чудеса»
2017.03.15 16:37
28
Данильянц: «Ростову» не хватило свежести после матча с «Манчестер Юнайтед»
2017.03.12 22:06
Данильянц рекомендовал защитникам «Ростова» быть сконцентрированными и внимательными против Ибрагимовича
2017.03.10 01:13
Данильянц: «Во втором тайме «Ростов» раскрепостился»
2017.03.10 00:18
3
Гранат выбыл до конца сезона из-за перелома ключицы
2017.03.10 00:04
12
Джанаев и Полоз могут принять участие в матче против «Манчестер Юнайтед»
2017.03.08 17:22
9
Данильянц: «Нужно принять как данное, что поле будет одинаковым для всех»
2017.03.08 17:01
14
Данильянц: «Джанаев? Самое страшное уже позади»
2017.03.04 07:54
4
Данильянц: «Думаю, у Моуринью воспоминания от матчей с Бердыевым не особо позитивные»
2017.03.04 00:03
Данильянц: «Перед матчем с «Манчестер Юнайтед» непросто было готовиться к «Томи»
2017.03.03 21:29
2
Данильянц: «Большое спасибо всем! Всех с большой победой!»
2017.02.24 01:36
6
Данильянц: «4:0 – случай. Отыграть этот счет возможно, история знает много таких примеров»
2017.02.22 21:25
12
Данильянц: «Несмотря на середину февраля, ребята были в хорошем состоянии»
2017.02.17 00:10
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