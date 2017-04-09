Данильянц назвал положительным результат матча против «Локомотива»

Главный тренер «Ростова» Иван Данильянц заявил, что считает результат матча 22-го тура РФПЛ против «Локомотива» (0:0) положительным, а также объяснил замену Федора Кудряшова на Павла Могилевца.

«Безусловно, это не поражение, но в ходе матча, при всем том, что обе команды исходили из стратегии борьбы, мы увидели две гроссмейстерские тактики. У нас были моменты забить, но не смогли это сделать. Но в целом, результат положительный. Замена Могилевца была вынужденной, так как Кудряшов получил травму. Он дал сигнал, что продолжать играть больше не может», – сказал специалист в интервью каналу «Наш Футбол».

«Ростов» располагается на восьмой строчке в турнирной таблице чемпионата России.