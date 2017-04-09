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    Данильянц назвал положительным результат матча против «Локомотива»

    Главный тренер «Ростова» Иван Данильянц заявил, что считает результат матча 22-го тура РФПЛ против «Локомотива» (0:0) положительным, а также объяснил замену Федора Кудряшова на Павла Могилевца.

    «Безусловно, это не поражение, но в ходе матча, при всем том, что обе команды исходили из стратегии борьбы, мы увидели две гроссмейстерские тактики. У нас были моменты забить, но не смогли это сделать. Но в целом, результат положительный. Замена Могилевца была вынужденной, так как Кудряшов получил травму. Он дал сигнал, что продолжать играть больше не может», – сказал специалист в интервью каналу «Наш Футбол».

    «Ростов» располагается на восьмой строчке в турнирной таблице чемпионата России.

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.04.2017 21:20
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1934

      семёнычев 9 апреля 2017, 21:33

      Результат безусловно положительный,если задача стоит не попасть в стыковые матчи, а если в Европе ещё подзаработать, то результат х..ватенький...

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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj > семёнычев 9 апреля 2017, 22:07

      ЛЕ одни траты откуда у Ростова деньги, спонсора главного нет, а до ЛЧ там как раком до Китая.
      Зато через сезон будут 3 команды в ЛЧ.

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