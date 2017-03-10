Данильянц рекомендовал защитникам «Ростова» быть сконцентрированными и внимательными против Ибрагимовича

Главный тренер «Ростова» Иван Данильянц отметил, что благодаря уверенной игре защитников у нападающего «Манчестер Юнайтед» Златана Ибрагимовича не получилось показать свои сильные стороны. Напомним, встреча 1/8 финала Лиги Европы между «Ростовом» и «Манчестер Юнайтед» завершилась вничью 1:1.

– Можно ли быть недовольными ничьей с «Манчестером»?

– Тут двоякое отношение. В целом ничью с «Манчестером» можно считать неплохим результатом. Но имея в виду противостояние в целом – нас ждет тяжелый ответный матч, и в этом плане результат не лучший. Неудовлетворенность есть в основном от того, что первые 45 минут мы не играли в свой футбол. Это надо переварить и решить, как действовать дальше. Конечно, все бывает в футболе, и мы видели, как 0:4 превращается в 6:1.

– Как удалось сдержать Ибрагимовича и то вы рекомендовали игрокам для этого?

– Ребята просмотрели много игр, знали его сильные стороны. У него действительно многое не получалось сегодня. Ничего сверхъестественного не рекомендовалось, кроме сконцентрированности и внимательности.

– Будете ли вы жертвовать игрой с «Тереком» ради успеха в Манчестере?

– Непростая ситуация, мало времени. Уже на третий день играть. Будем ли мы жертвовать? У нас небольшой выбор футболистов. Что делать в этой ситуации – обсудим с тренерским штабом и примем решение.

Ответная игра состоится 16 марта в Манчестере.