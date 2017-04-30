Данильянц: «С «Амкаром» всегда сложные игры. Сегодняшняя победа – не исключение»

Главный тренер «Ростова» Иван Данильянц прокомментировал победу над «Амкаром» (1:0) в 26-м матче РФПЛ.

«Безусловно, сделав все замены к 60-й минуте, были опаски, но это были вынужденные замены. Бухаров буквально доигрывал на последних минутах, боролся только за верховые мячи, не более. С «Амкаром» всегда игры очень сложные, на волевых усилиях. Сегодняшняя игра – не исключение.

Травма Марко Симича? Растяжение боковой мышцы бедра. Рекорд Медведева? Почуяли по настроению болельщиков, которые скандировали его фамилию во время игры. Для него это, безусловно, важный рубеж. Но для команды главное, чтобы это продолжалось дальше, и приносило пользу «Ростову», – сказал Данильянц в эфире «Наш футбол».

Победа на домашнем поле позволила ростовскому клубу подняться на пятое место в турнирной таблице чемпионата.