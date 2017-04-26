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    Данильянц: «Медведев показал отличную игру. Парень настоящий, мужицких кровей»

    Главный тренер «Ростова» Иван Данильянц после матча 25-го тура чемпионата России против «Уфы» (1:0) поделился мнением об игре голкипера ростовчан Никиты Медведева. Напомним, «сухая» серия стража ворот составляет уже 862 минуты.

    – Медведев считает минуты до рекорда?

    – Думаю, что нет. Парень настоящий, мужицких кровей, никогда не давал повод думать, что он то-то считает, и бухгалтера на тренировку он не приводит. Все наши вратари прогрессируют, и Медведев сегодня показал отличную игру, спас команду в двух эпизодах.

    – Как считаете, когда Медведев почувствовал уверенность в своих силах?

    – Разумеется, после той игры, которую демонстрировал Джанаев, для нас всех он был основным вратарем, и мы рассчитывали на него. Но поскольку он не мог играть, ставка была сделана на Медведева. Он отлично показывал себя на тренировках. Сначала он не был раскрепощен, но он развивается и заслуживает того, что с ним происходит.

    «Ростов» занимает пятую строчку в турнирной таблице РФПЛ, имея в своем активе 39 очков.

    Источник: ФК «Ростов»

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    26.04.2017 00:38
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +3558

      Axe111 26 апреля 2017, 09:08

      Красавец пацан

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 26 апреля 2017, 09:05

      ну ни чего особого он не показал. с бердыевской обороной даже сосламбек перестал дыркой быть

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1521

      zarsm > piligrim1986 26 апреля 2017, 12:01

      ты матч смотрел?

      -1
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      Рейтинг: +1098

      NEON-SM 26 апреля 2017, 08:30

      Неожиданно, по похоже ещё один кандидат в сборную, в последнее время с вратарями даже перебор у нас, так держать

      0
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      Рейтинг: +915

      спанчес > NEON-SM 26 апреля 2017, 09:37

      вратари хорошие потому что нападающих нет ёпта

      0
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      Рейтинг: +940

      цска,Газзаев,Слуцкий,Гонч 26 апреля 2017, 08:30

      молодец

      0
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      Рейтинг: +16

      рамай 26 апреля 2017, 07:10

      Ижевск рулит!

      1
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      Рейтинг: +1160

      Karpathian 26 апреля 2017, 06:48

      молодец, парень!

      0
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 26 апреля 2017, 06:39

      Да действительно, он превзошел Сослана....Браво, Никита!!!)))

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