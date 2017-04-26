Данильянц: «Медведев показал отличную игру. Парень настоящий, мужицких кровей»

Главный тренер «Ростова» Иван Данильянц после матча 25-го тура чемпионата России против «Уфы» (1:0) поделился мнением об игре голкипера ростовчан Никиты Медведева. Напомним, «сухая» серия стража ворот составляет уже 862 минуты.

– Медведев считает минуты до рекорда?

– Думаю, что нет. Парень настоящий, мужицких кровей, никогда не давал повод думать, что он то-то считает, и бухгалтера на тренировку он не приводит. Все наши вратари прогрессируют, и Медведев сегодня показал отличную игру, спас команду в двух эпизодах.

– Как считаете, когда Медведев почувствовал уверенность в своих силах?

– Разумеется, после той игры, которую демонстрировал Джанаев, для нас всех он был основным вратарем, и мы рассчитывали на него. Но поскольку он не мог играть, ставка была сделана на Медведева. Он отлично показывал себя на тренировках. Сначала он не был раскрепощен, но он развивается и заслуживает того, что с ним происходит.

«Ростов» занимает пятую строчку в турнирной таблице РФПЛ, имея в своем активе 39 очков.