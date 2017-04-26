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  • Данильянц: «Медведев показал отличную игру. Парень настоящий, мужицких кровей»

Данильянц: «Медведев показал отличную игру. Парень настоящий, мужицких кровей»

26 апреля 2017, 00:38
9

Главный тренер «Ростова» Иван Данильянц после матча 25-го тура чемпионата России против «Уфы» (1:0) поделился мнением об игре голкипера ростовчан Никиты Медведева. Напомним, «сухая» серия стража ворот составляет уже 862 минуты.

– Медведев считает минуты до рекорда?

– Думаю, что нет. Парень настоящий, мужицких кровей, никогда не давал повод думать, что он то-то считает, и бухгалтера на тренировку он не приводит. Все наши вратари прогрессируют, и Медведев сегодня показал отличную игру, спас команду в двух эпизодах.

– Как считаете, когда Медведев почувствовал уверенность в своих силах?

– Разумеется, после той игры, которую демонстрировал Джанаев, для нас всех он был основным вратарем, и мы рассчитывали на него. Но поскольку он не мог играть, ставка была сделана на Медведева. Он отлично показывал себя на тренировках. Сначала он не был раскрепощен, но он развивается и заслуживает того, что с ним происходит.

«Ростов» занимает пятую строчку в турнирной таблице РФПЛ, имея в своем активе 39 очков.

Источник: ФК «Ростов»
Россия. Премьер-лига Ростов Уфа Джанаев Сослан Медведев Никита Данильянц Иван
Комментарии (9)
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a-rakhmatov
1493177985
Да действительно, он превзошел Сослана....Браво, Никита!!!)))
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Karpathian
1493178503
молодец, парень!
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рамай
1493179835
Ижевск рулит!
Ответить
цска,Газзаев,Слуцкий,Гонч
1493184614
молодец
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NEON-SM
1493184651
Неожиданно, по похоже ещё один кандидат в сборную, в последнее время с вратарями даже перебор у нас, так держать
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piligrim1986
1493186737
ну ни чего особого он не показал. с бердыевской обороной даже сосламбек перестал дыркой быть
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Axe111
1493186882
Красавец пацан
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