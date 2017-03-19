Данильянц: «Результатом матча с «Крыльями» не удовлетворен. «Ростов» должен был выигрывать»

Главный тренер «Ростова» Иван Данильянц подвел итоги гостевого матча 20-го тура чемпионата России с «Крыльями Советов» (0:0). Российский специалист остался недоволен результатом, так как его команда имела несколько стопроцентных момента для взятия ворот соперника.

«Игрой, безусловно доволен. В ходе матча ребята проявили характер, несмотря на сложности с перелетом из Манчестера и малым временем для восстановления. Нашли в себе силы.

Мы имели три стопроцентных момента, но ни один не реализовали. Результатом, конечно, не удовлетворен – надо было забивать и выигрывать», – заявил Данильянц в эфире телеканала «Наш футбол».