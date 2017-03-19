Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Данильянц: «Результатом матча с «Крыльями» не удовлетворен. «Ростов» должен был выигрывать»

    Главный тренер «Ростова» Иван Данильянц подвел итоги гостевого матча 20-го тура чемпионата России с «Крыльями Советов» (0:0). Российский специалист остался недоволен результатом, так как его команда имела несколько стопроцентных момента для взятия ворот соперника.

    «Игрой, безусловно доволен. В ходе матча ребята проявили характер, несмотря на сложности с перелетом из Манчестера и малым временем для восстановления. Нашли в себе силы.

    Мы имели три стопроцентных момента, но ни один не реализовали. Результатом, конечно, не удовлетворен – надо было забивать и выигрывать», – заявил Данильянц в эфире телеканала «Наш футбол».

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.03.2017 16:37
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7221

      Serjoga 19 марта 2017, 21:43

      Просто НЕВЕЗУХА!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +99

      _Аналитик_ 19 марта 2017, 19:46

      При всем уважении к тренерскому штабу, я понимаю тактическая система 5-3-2 наигранна, но хотя бы, если нужен результат, выпускайте третьего напа пораньше(хотя бы в начале 2 тайма)

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1297

      compka 19 марта 2017, 16:56

      Держись Ростов! Успехов в будущих матчах.

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11