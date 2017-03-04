Данильянц: «Думаю, у Моуринью воспоминания от матчей с Бердыевым не особо позитивные»

Главный тренер «Ростова» Иван Данильянц поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед», акцентировав внимание на тренерском противостоянии Курбана Бердыева и Жозе Моуринью.

Напомним, действующий вице-президент «Ростова» противостоял португальцу в Лиге чемпионов, когда возглавлял «Рубин». В сезоне-2009/10 казанский клуб уступил (0:2) и сыграл вничью (1:1) с «Интером», которым руководил Моуринью.

«Для Моуринью, скорее всего, воспоминания после матчей с Бердыевым не особо позитивные. Тогда мы должны были побеждать, но добились ничьей, упустили победу в конце матча, затем в гостях потерпели поражение. Вообще, качественная игра получилась.

Качество нашего газона одинаковое для любой команды, но проблемой станет. Наверное, смотрели, на каком превосходном газоне играли манкунианцы в финале Кубка английской лиги – реальный ковер. Выходит, англичане приедут к нам и будут удивлены», – сказал Данильянц.

Напомним, первый матч между «Ростовом» и «Манчестер Юнайтед» пройдет 9 марта в Ростове-на-Дону и начнется в 21:00 по московскому времени. Ответная встреча состоится 16 марта.