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    Данильянц: «Потери ключевых игроков? Все это ослабит «Ростов»

    Главный тренер «Ростова» Иван Данильянц поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед». Напомним, первая встреча завершилась вничью 1:1.

    – Завтра у вас не сыграют три ключевых игрока. Пропустит ли матч кто-то еще, например Джанаев?

    – Отсутствие этой тройки – существенная потеря. У нас, конечно, есть те кто может играть на этих позициях. хоть у них и было меньше игровой практики. И у нас действительно нет основного вратаря. Все это ослабит «Ростов». Но команда есть команда, и надеюсь что ребята, кто выйдет на поле, сделают все возможное, чтобы компенсировать отсутствие тех, кто не может играть.

    – Тем не менее они прилетели сюда, хотя и не будут играть. Насколько важно их присутствие здесь?

    – То что они здесь, говорит о том, что это значимый момент. Один – это капитан команды, другой – ведущий игрок. Они будут поддерживать настрой на матч. Не только те одиннадцать, кто попадет в состав, но вся команда будет работать на завтрашний матч.

    – В подготовке вы делали акцент на тактику или психологию?

    – Эти две части неразделимы. То и то исключительно важно. Все, что происходит на поле – рождается в голове, в том числе через концентрацию внимания. Коллектив должен быть не только единым, но и организованным. То и другое будет ключевыми моментами в завтрашнем матче. У оппонента много ярких индивидуальностей, которые по отдельности сильнее наших игроков, поэтому командная игра будет чрезвычайно важна.

    Встреча состоится 16 марта в Манчестере и начнется в 23:05 по московскому времени.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    15.03.2017 22:12
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 16 марта 2017, 10:59

      Ростов вперед!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 16 марта 2017, 04:58

      Жаль что пропустят игру Гацкан и Гранат.....будем болеть за вас и вашу победу)))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5904

      mialkov 16 марта 2017, 01:14

      Знаем, что Ростов будет биться в любом варианте, удачи и везения!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17971

      арейская > mialkov 16 марта 2017, 01:41

      Да, будет трудно, но что будут биться до конца, нет даже ни капли сомнения, держитесь, мы с вами МУЖИКИ

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1941

      Таганский 16 марта 2017, 01:03

      Конечно, будет очень трудно..
      Но, надежда умирает последней!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +18968

      zico2205 16 марта 2017, 00:52

      Вот это команда!!! Даже дисквалификационные прилетели на матч!!! А ведь через пару дней играть снова на выезде с Самарой.... Настоящая команда с настоящим капитаном !!!

      5
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    • ...
      Рейтинг: +71

      vinnik1209 15 марта 2017, 23:45

      Удачи вам ребята!!!

      4
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      Рейтинг: +2492

      Dellleone 15 марта 2017, 23:05

      Удачи Ротов и Кранодар ! Спасибо !

      4
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