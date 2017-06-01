Кириченко и Данильянц покинут «Ростов» вслед за Бердыевым

Хорошо если Бердыев Кирю с собой возьмет и дальше начнет натаскивать.
Все нужные лицензии за одно получит. Будет у него время еще вернуться в Ростов, будет.
Тренеры «Ростова» Дмитрий Кириченко и Иван Данильянц покинут клуб вслед за Курбаном Бердыевым. Также из команды с Ростова-на-Дону уйдет тренер вратарей Виталий Кафанов.
Напомним, что Кириченко и Данильянц руководили командой в минувшем сезоне.
Ранее сообщалось, что Бердыев станет главным тренером «Рубина».
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