Кириченко и Данильянц покинут «Ростов» вслед за Бердыевым

Тренеры «Ростова» Дмитрий Кириченко и Иван Данильянц покинут клуб вслед за Курбаном Бердыевым. Также из команды с Ростова-на-Дону уйдет тренер вратарей Виталий Кафанов.

Напомним, что Кириченко и Данильянц руководили командой в минувшем сезоне.

Ранее сообщалось, что Бердыев станет главным тренером «Рубина».

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