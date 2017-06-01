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    Кириченко и Данильянц покинут «Ростов» вслед за Бердыевым

    Тренеры «Ростова» Дмитрий Кириченко и Иван Данильянц покинут клуб вслед за Курбаном Бердыевым. Также из команды с Ростова-на-Дону уйдет тренер вратарей Виталий Кафанов.

    Напомним, что Кириченко и Данильянц руководили командой в минувшем сезоне.

    Ранее сообщалось, что Бердыев станет главным тренером «Рубина».

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    Источник: Чемпионат.ком

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    01.06.2017 19:37
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    Комментарии48
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 2 июня 2017, 10:03

      Хорошо если Бердыев Кирю с собой возьмет и дальше начнет натаскивать.
      Все нужные лицензии за одно получит. Будет у него время еще вернуться в Ростов, будет.

      0
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      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа 2 июня 2017, 06:29

      Ростов из страны Оз, конец?

      1
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      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 2 июня 2017, 05:20

      Дааа....Вот и закончилась сказочная история...Жаль.ОЧЕНЬ ЖАЛЬ!!!В очередной раз история показала как несостоятелен наш "профессиональный" футбол.Как не было у нас по настоящему профессиональных клубов с независимой финансовой политикой,так оно и осталось...За редким исключением в виде "Краснодара",ЦСКА и "Спартака".Остальные же либо жёстко привязаны к госкормушке госкорпораций(чем и живут),либо к хлипким бюджетам областей и краев...Вот команды и зависят от того на каком глазу "тюбетейка" у главы региона....Ростов оказался в такой же ситуации...Спонсоров крепких нет,а область бедновата в условиях финансовой чехарды...Вот Бердыев и не выдержал.Его можно понять...Жаль.Спасибо Вам Курбан Бекиевич за работу и за праздник для болельщиков!!!

      4
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      Рейтинг: +111

      lifter025 2 июня 2017, 00:55

      А жаль,хорошая была команда,болелам Ростова-терпения...

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      Рейтинг: +1869

      xLINDAx 2 июня 2017, 00:43

      Держитесь, Ростов..по сути - неправильно, когда есть зависимость от одного человека..но - вами, руководством..был избран этот путь..удачи, скоро сезон, всё впереди.

      4
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      Рейтинг: +1941

      Таганский 2 июня 2017, 00:20

      Просто жаль..
      Но делать нечего, кроме, как продолжать поддерживать родной клуб..

      8
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      Рейтинг: +331

      Sany-116 1 июня 2017, 23:24

      Каждая свинья высказывает свои предположения.........

      -1
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      Рейтинг: +503

      xapaycm 1 июня 2017, 23:13

      Потеря потерь, что ещё сказать.

      1
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      Рейтинг: +2519

      Челнинец 1 июня 2017, 22:51

      Кириченко то зачем? он же хотел Ростов тренировать!

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      Рейтинг: +2389

      serglider > Челнинец 2 июня 2017, 02:11

      Да, все правильно сделал! Рано ему тренировать... К гадалке ходить не надо - завалит он сезон главным тренером... уйдет в обойму тренеров - неудачников и будет всю карьеру барахтаться между вторым и третьим дивизионами. А так у Бердыева на подхвате поработает: наберется практического опыта и пройдет хорошую школу у талантливого наставника.

      4
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      Рейтинг: +66

      Viruss28 1 июня 2017, 22:43

      Да, все за босом!

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