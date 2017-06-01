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    Фантазиста: угадай события финала Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Реалом»

    «Бомбардир» снова проводит мини-конкурс прогнозов – Фантазиста.

    В этот раз мы предлагаем вам угадать события, которые произойдут на финальном матче Лиги чемпионов «Ювентус» – «Реал». Встреча пройдет 3 июня в 21:45 по московскому времени.

    Участвовать в этом конкурсе может любой зарегистрированный пользователь «Бомбардира». Начать можно прямо сейчас! Прием ваших ответов завершится за час до начала матча в эту субботу, 3 июня, в 20:45 мск. Результаты будут объявлены после игры.

    ИГРАТЬ

    Лучшие игроки получат боллары в Конкурсе прогнозов.

    Конкурс прогнозов на «Бомбардире» − это что?

    1 место – 5000 болларов

    2 место – 3000 болларов

    3 место – 2000 болларов

    Как будут рассчитываться очки? Задача участника — спрогнозировать как можно больше событий, которые случатся во время матча. Чем менее вероятен исход события, тем больше очков можно заработать. При подведении итогов мы будем использовать официальную статистику матча и всей редакцией будем пристально следить за ходом игры.

    Что будет, если несколько участников наберут одинаковое количество очков? Победит тот, у кого будет больше правильных ответов. Если они совпадут и в этом показателе, то выше будет тот, кто отправил свои ответы раньше.

    Можно ли будет оспорить результаты? В случае вопиющей ошибки мы, конечно, сделаем перерасчет.

    Могу ли я ответить не на все вопросы? Нет. Иначе анкета просто не отправится.

    ИГРАТЬ

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.06.2017 10:48
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    Комментарии53
    ...
    • ...
      Рейтинг: +39

      romrussia 3 июня 2017, 20:34

      Юве победит, КР7 будет плакать :))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5851

      AtticusFinch 3 июня 2017, 18:56

      Вы сначала за конкурс прогнозистов бустеры перечислите людям -фантазисты

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6913

      батог 3 июня 2017, 18:48

      Ювентус 4:2, 2:2 после первого тайма.

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5851

      AtticusFinch > батог 3 июня 2017, 18:55

      что ты несёшь...

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5851

      AtticusFinch > батог 3 июня 2017, 19:13

      что такое-девочка обиделась?)))

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5851

      AtticusFinch > AtticusFinch 4 июня 2017, 20:45

      Девочка ставь ещё минусы-чего так мало-то?)))

      0
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      ...
      Рейтинг: +5851

      AtticusFinch > батог 4 июня 2017, 20:46

      Поздравляю девочка))ты угадала точный счёт))

      0
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      Рейтинг: +14

      Магус13 3 июня 2017, 18:03

      2-1 ювентус
      надеюсь

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +1631

      sерж 3 июня 2017, 17:10

      2:1 ювентус победит,после первого тайма 1:0 в пользу юве

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +268

      BorisoW 3 июня 2017, 16:25

      Ювентус 1-0 в основное время.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6627

      maior-60 3 июня 2017, 13:43

      Ставлю на ничью в основное время. По пенальти победит Ювентус.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2342

      CSKA471 3 июня 2017, 13:36

      Реал 3:1 Ювентус, первый тайм 1:1

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3075

      BAIv 3 июня 2017, 10:57

      Ювентус 3 -2 реал первый тайм 3-0

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1318

      Казак88 3 июня 2017, 10:45

      Скорее бы уже.

      3
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