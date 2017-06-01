Фантазиста: угадай события финала Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Реалом»

«Бомбардир» снова проводит мини-конкурс прогнозов – Фантазиста.

В этот раз мы предлагаем вам угадать события, которые произойдут на финальном матче Лиги чемпионов «Ювентус» – «Реал». Встреча пройдет 3 июня в 21:45 по московскому времени.

Участвовать в этом конкурсе может любой зарегистрированный пользователь «Бомбардира». Начать можно прямо сейчас! Прием ваших ответов завершится за час до начала матча в эту субботу, 3 июня, в 20:45 мск. Результаты будут объявлены после игры.

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Лучшие игроки получат боллары в Конкурсе прогнозов.

Конкурс прогнозов на «Бомбардире» − это что?

1 место – 5000 болларов

2 место – 3000 болларов

3 место – 2000 болларов

Как будут рассчитываться очки? Задача участника — спрогнозировать как можно больше событий, которые случатся во время матча. Чем менее вероятен исход события, тем больше очков можно заработать. При подведении итогов мы будем использовать официальную статистику матча и всей редакцией будем пристально следить за ходом игры.

Что будет, если несколько участников наберут одинаковое количество очков? Победит тот, у кого будет больше правильных ответов. Если они совпадут и в этом показателе, то выше будет тот, кто отправил свои ответы раньше.

Можно ли будет оспорить результаты? В случае вопиющей ошибки мы, конечно, сделаем перерасчет.

Могу ли я ответить не на все вопросы? Нет. Иначе анкета просто не отправится.

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