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    Конкурс прогнозов на «Бомбардире» − это что? Главные вопросы о лучшем соревновании для тех, кто понимает футбол


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    Голосов: 10
    01.05.2017 15:00
    Через пару дней на «Бомбардире» закончится сезон Конкурса прогнозов и начнется еще один. Если вы еще не там, рассказываем, почему обязательно надо присоединяться.

    Зачем я должен участвовать в Конкурсе прогнозов?

    Участие в Конкурсе прогнозов − это прибыльно. Каждый сезон лучшие прогнозисты получают реально ценные призы – фирменные зарядные устройства, наушники, смартфоны. К тому же мы дарим вам футбольные книги с автографами авторов, игровые формы, мячи и многое другое и доставляем их в пределах России.

    Кстати, везунчики апрельского сезона получают сертификаты на 300, 200 и 100 долларов на покупку товаров из США от сервиса «Бандеролька», который к тому же бесплатно доставит вещи прямо в руки победителей. А в мае вы можете заполучить новенький смартфон Highscreen RAZAR, оснащенный мощной селфи-камерой.

    Конкурс прогнозов: Сезон «Апрель-17»!

    Почему нужно участвовать именно сейчас?

    Май – особенно безумная пора, когда в ведущих чемпионатах подходят к развязке наиболее сочные интриги и выпекаются чемпионы. Для вас – куча интересных матчей, на которых можно проверить свои способности и посоревноваться в них со всей страной.

    Конкурс прогнозов: Сезон «Апрель-17»!

    Что нужно делать?

    Участвовать в Конкурсе прогнозов не только выгодно, но и до безобразия просто.

    Во-первых, вам не надо рисковать реальными деньгами – в вашем распоряжении есть виртуальные боллары. И даже если вы в порыве азарта проиграли все финансовые запасы, то можете их восполнить с помощью ежедневных бонусов.

    Во-вторых, чтобы сделать ставку, не нужно много усилий. Перед вами список ближайших матчей, на каждый из которых можно сделать по две ставки (на исход игры и тотал – количество голов). Угадывая результаты встреч и накапливая очки рейтинга, вы движетесь по дивизионам. Чем выше уровень, тем больше сумма, которую вы можете поставить.

    «Прежде чем играть в букмекерских конторах на деньги, потренируйтесь в своих навыках на «Бомбардире». Это отличная возможность для вас, чтобы проверить свои способности к прогнозированию», – говорит победитель Конкурса прогнозов двух первых сезонов в 2017 году.

    Конкурс прогнозов: Сезон «Апрель-17»!

    Ой, скажите еще, что не подыгрываете своим знакомым?

    Конечно, нет. «Бомбардир» не знает никого из победителей и всегда организует все честно. Система расчета результатов действует автоматически, а если случается какой-то одноразовый сбой, то исключительно из-за ошибки алгоритмов. Так, например, было в недавнем матче «Лиона» и «Бешикташа», когда из-за беспорядка на трибунах, матч был надолго приостановлен, а система расчета решила, что он уже не возобновится. Но даже такие недоразумения случаются крайне редко и никак не повлияют на то, чтобы сезон прогнозов прошел для вас интересно и приятно.

    Конкурс прогнозов: Сезон «Апрель-17»!

    Все так просто?

    Да. А еще у нас есть чат для участников Конкурса прогнозов, где можно беседовать о предстоящих матчах и сделанных ставках, делиться советами и ругать администрацию.

    По итогам сезона мы делаем интервью с лучшим прогнозистом, где узнаем секреты успеха и делимся ими с вами. Участвуйте в Конкурсе прогнозов, и, возможно, именно вы станете новым победителем!

    «Самая большая ошибка новичков − ставить на любимую команду». Секреты успеха лучшего прогнозиста «Бомбардира»

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: CLICKON Soccer, GIPHY
    Рейтинг: 3 Голосов: 10
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    Комментарии25
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      Рейтинг: +20

      Bandit7 26 февраля 2019, 22:35

      Енисей чемпион

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +373

      cпартак саня 30 октября 2018, 21:22

      крута

      0
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      Рейтинг: +74

      Sydnik 11 октября 2018, 00:09

      Было бы не плохо

      0
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      Рейтинг: +8

      footbalist1985 19 сентября 2018, 09:09

      я тоже первый раз

      0
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      Рейтинг: +1021

      Фотон 1 сентября 2018, 18:28

      Я первый раз. Поглядим...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +49

      vyacheslav1 16 августа 2018, 05:52

      Мне кажется, было бы очень интересным делать ставки на исход противостояния команд по сумме двух встреч в матчах навылет в ЛЧ и ЛЕ. Но возможности таких ставок не увидел. Или мне было не по глазам? Заранее благодарен за ответ.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1026

      lotsman 4 мая 2018, 13:52

      22:05 Зальцбург 2 - 1 Марсель
      ТМ 2.5 1000 x2.25
      Выигрыш: 2250 +1250 - то, что в основное время было забито 2 мяча, учли, молодцы.
      22:05 Зальцбург 2 - 1 Марсель
      НИЧЬЯ 1000 x3.74 - а вот то, что в основное время была ничья, решили проигнорировать.
      Проигрыш - ???????????

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      Рейтинг: +1026

      lotsman > lotsman 4 мая 2018, 14:39

      Извините, ошибся.

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      Рейтинг: +762

      sprint5 21 апреля 2018, 17:01

      слуцк выиграл у луча минск 3-0 следить надо

      0
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      Рейтинг: +1026

      lotsman 19 апреля 2018, 09:13


      Россия. Кубок
      18:30 Спартак М 1 - 1 Тосно
      ТМ 2.5 920 x1.9
      Провал Спартака решили не учитывать?))

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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS > lotsman 23 июня 2018, 16:04

      Не могу найти где ставки на сайте делать,подскажи?

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      Рейтинг: +6945

      mamba9090909 19 апреля 2018, 09:08

      18:30 Спартак М 1 - 1 Тосно
      ТМ 2.5 1000 x1.9
      18:30 Спартак М 1 - 1 Тосно
      Ничья 1000 x4.75
      Ну и почему не засчитан выигрыш?

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