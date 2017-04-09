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    «Самая большая ошибка новичков − ставить на любимую команду». Секреты успеха лучшего прогнозиста «Бомбардира»


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    Голосов: 3
    09.04.2017 10:00
    Сергей Рауш под ником sergey_86-76 уже два сезона подряд выигрывает наш Конкурс прогнозов. В интервью «Бомбардиру» лучший прогнозист сайта рассказал, как переживал спады, попивая квас, и почему впервые в жизни восхитился «Барселоной».

    – Кто вы и чем занимаетесь?

    – Обычный среднестатистический российский болельщик, уважающий болельщиков других команд, но не имеющий возможности ходить на матчи. Я живу в Нижневартовске, а это далеко не футбольный город. Уже 15 лет болею за «Локомотив». Помимо футбола слежу за хокеем в Кубке Гагарина, поддерживаю ярославский «Локомотив», посещаю матчи чемпионата России по волейболу. Дворовый футбол люблю – без него никак. Кроме спорта занимаюсь коллекционированием монет и банкнот разных стран.

    – Два сезона подряд вы лучший. В чем секрет?

    – Я бы разделил этот успех на две составляющие. 50 процентов – это расчет на большие коэффициенты. Чего их боятся? Все равно ставишь виртуальные деньги, зато очень часто именно большие коэффициенты и поднимают тебя вверх по рейтингу. Естественно при этом нужно и мозгами подумать: у кого больший шанс на победу из двух равных команд. Ну и, естественно, 50 процентов – это везение и совпадение, без них тоже никуда. Кстати, больше всего дохода можно получить от средних турниров, чем от топовых.

    – Какие впечатления оставили оба сезона?

    – Проще было на длинной дистанции в первом выигранном мной сезоне, который вместил в себя два месяца, чем во втором.

    – Без спадов никуда. Как с ними справлялись?

    – Спады были, но на тот момент у меня уже имелся отрыв от преследователей, поэтому они оказались не столь заметными. В обоих сезонах получилось сразу же закрепиться в пятерке и потом оторваться от конкурентов. Возможно, у них просто не было возможности каждый день делать ставки, потому что я замечал, как они стоят на месте. Ну, а во время спадов относился к ним спокойно: попивал квас и болел за своих.

    – Соперники каким-то образом подстегивали?

    – Может, они сильны. Может, даже и опасны. Я точно не знаю – лично не встречал. А аватарок я не привык бояться.

    – Из первой сотни лучших прогнозистов именно вы сделали больше всего ставок. Когда успеваете выдерживать такой ритм?

    – Успевать не так сложно. По времени с Москвой всего два часа разницы, поэтому проблем нет, чтобы спокойно выспаться и сделать ставки, даже если находишься на работе. В обеденное же время можно не полениться и зайти на «Бомбардир». Если пропускаешь один день, даже не самый игровой, можно улететь далеко вниз. Секрет в количестве ставок? Ну, возможно, и в этом тоже, а также в двойных ставках (П1–х–П2 и тотал больше/меньше).

    – Судя по среднему коэффициенту (3,17), проходные матчи – не для вас.

    – Маленькие коэффициенты пропускаю мимо. Например, какой смысл ставить на Германию против Сан-Марино? Коэффициенты больше двух – самое то. Удачными вариантами являются и ничьи в матчах топ-команд против средних команд. Кстати, именно это позволило мне поднять рекордный выигрыш – 8743 очка.

    – Есть любимые турниры? Есть ли те турниры, где можно легко навариться?

    – Любимые турниры, как для любого болельщика, – это Лига чемпионов и чемпионат Германии. Навариться просто так нигде не получится, но если уж выбирать из чего-то, то в чемпионате Германии на тоталах можно прилично заработать (там обычно много голов влетает).

    – Некоторые соперники считают, что вам помогает администрация сайта.

    – Это не мои проблемы, кто там что считает. Кто мне помогает? Я живу в Нижневартовске. Если администрация сайта проживает в моем регионе, то я бы сам начал сомневаться: а вдруг действительно мне помогают? Но дело в том, что я так не могу думать, потому что знаю, на что ставлю и какими будут результаты. Может, это все клубы и сборные мне подыгрывают, зная мои ставки? Очень жаль, но нет.

    – Какой матч отнял у вас больше всего нервов?

    – Да все матчи нашей любимой сборной. Не бережет эти самые нервы и «Локомотив».

    – В противостоянии «Барселоны» и «ПСЖ» рискнули бы поставить на проход каталонцев после поражения в первом матче со счетом 0:4?

    – Если честно, то еще до первого матча в этом противостоянии я сделал ставку на проход «ПСЖ». Сразу казалось, что могут. А после результата первого матча был просто уверен в победителе. И, черт с ними, с деньгами, но я не пожалел, что досмотрел это зрелище до конца. После матча я впервые искренне сказал: «Браво, «Барселона»!». Являясь болельщиком «Баварии», я никогда не восхищался ни «Барселоной», ни «Реалом».

    – К каким-то особым ритуалам прибегаете?

    – Абсолютно никаких ритуалов нет, делать ставки мне никто не помогает. Я также никому никогда не даю прогнозов. Считаю, что за свои деньги каждый человек должен отвечать сам, иначе потом будет искать виноватых в проигрыше. Этим кем-то ты никогда себя не назовешь.

    – Какие напутствия дадите игрокам, которые только начинают путь в Конкурсе прогнозов?

    – Прогнозы делать не страшно. Все-таки это не ставки, где люди играют на реальные деньги, так что бояться не стоит. Чтобы хоть что-то понимать, нужно следить за матчами хотя бы нескольких чемпионатов, а лучше всего всей топовой пятерки. Даже если нет возможности смотреть матчи, изучайте результаты и анализируйте. Прежде чем играть в букмекерских конторах на деньги, потренируйтесь в своих навыках на «Бомбардире». Это отличная возможность для вас, чтобы проверить свои способности к прогнозированию. Хотя, если честно, у самого с букмекерскими конторами не лады. Локальные успехи есть, но хотелось бы стабильности в этом деле.

    Самая большая ошибка, от которой новички не могут избавиться, – это делать ставки на любимую команду. Болельщик всегда поставит в пользу команды, за которую болеет, поэтому после отрицательного исхода матча злоба к команде усиливается. Но это все эмоции, а нервы нужно беречь. Они и так у болельщиков расшатанные.

    – Две победы в Конкурсе прогнозов уже есть. Ждать ли третью?

    – Вполне возможно, что будет и третья, но вряд ли подряд. Лидер уже довольно далеко убежал, но в призы попробую попасть.

    Всем удачи в прогнозах и красивых и зрелищных матчей. Ждем успехов от нашей футбольной сборной. Пользуясь случаем, пожелаю победы нашей хоккейной сборной на предстоящем чемпионате мира.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press, Бомбардир
    Рейтинг: 5 Голосов: 3
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +3661

      Владимир С 15 мая 2017, 12:53

      а сегодня я ему не верю

      1
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      Рейтинг: +3547

      BoltCX 28 апреля 2017, 17:36

      Оказывается попадает снаряд в одно и то же место подряд)) молодец!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +72

      D'achkov 9 апреля 2017, 17:45

      он неплох

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +22

      EURO555 9 апреля 2017, 17:29

      Краснодар рулит!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1591

      Almazovich 9 апреля 2017, 14:43

      Хорошие советы! Успехов во всем!

      2
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    • ...
      Рейтинг: +590

      mihail1980 9 апреля 2017, 10:51

      серега молодец но в этом месяце попробую его обогнать

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +37911

      Abbey Road 9 апреля 2017, 10:39

      ощущение что ответы и вопросы писал один человек.... все в одном ритме....

      4
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      ...
      Рейтинг: +11821

      igo123 > Abbey Road 10 апреля 2017, 14:13

      ага и фотки питер и москва, а где же нижневартовск ))) и фамилия отдает Кёльном немецким)))

      2
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      Рейтинг: +476

      sergey_86-76 > igo123 11 апреля 2017, 03:22

      НАЙДИ МЕНЯ В VK. (СЕРГЕЙ НЕМЕЦ, Г. НИЖНЕВАРТОВСК). БУДУТ ТЕБЕ ФОТКИ ИЗ Н-ВАРТОВСКА. ФАМИЛИЯ НЕМЕЦКАЯ, УЖ ИЗВИНИТЕ, КАКАЯ ЕСТЬ. И ДА В ПРОШЛОМ ОТПУСКЕ БЫЛ В ПИТЕРЕ И МОСКВЕ, А ТАКЖЕ В ЯРОСЛАВЛЕ. МОЖЕТ КТО ДРУГОГО МНЕНИЯ, НО К ФАНАТАМ - СОПЕРНИКАМ ОТНОШУСЬ НОРМАЛЬНО. И ФОТО НА ФОНЕ "ПЕТРОВСКОГО" ЛИШНИМ НЕ БУДЕТ.

      1
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      Рейтинг: +1160

      Karpathian 9 апреля 2017, 10:24

      Респект Сергею, интересные мысли.

      1
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      Рейтинг: +675

      kagorich 9 апреля 2017, 10:12

      Достаточно объективное и любопытное интервью. Интересно было знать стратегию его ставок. Алексей немного приоткрыл завесу своих размышлений. Ну что скажешь - Молодец! Удачи! Спасибо за интервью!

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      Рейтинг: +180

      лёха м 9 апреля 2017, 10:02

      МНЕ Б ТАК В РЕАЛЕ ГАДАТЬ.ТАМ СЛОЖНЕЙ

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      Рейтинг: +86

      Luccot > лёха м 9 апреля 2017, 11:22

      ну в принципе то надо еще его окончательный баланс посмотреть + вычесть ежедневные пополнения очков на халяву - может при таком раскладе даже он в минусе или при своих

      1
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      Рейтинг: +476

      sergey_86-76 > лёха м 11 апреля 2017, 03:27

      ЕСЛИ БЫ В ЖИЗНИ ДАВАЛИ КАЖДЫЙ ДЕНЬ БАБЛО НА СТАВКИ.... А ТОЖ СВОИ КРОВНЫЕ ПРОЕ.... ПРИХОДИТСЯ. В РЕАЛЬНЫХ СТАВКАХ УВЫ НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ. ОСТАЕШЬСЯ ПРИ СВОИХ И ТО ЛАДНО.)))

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