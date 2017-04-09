«Самая большая ошибка новичков − ставить на любимую команду». Секреты успеха лучшего прогнозиста «Бомбардира»

– Кто вы и чем занимаетесь?

– Обычный среднестатистический российский болельщик, уважающий болельщиков других команд, но не имеющий возможности ходить на матчи. Я живу в Нижневартовске, а это далеко не футбольный город. Уже 15 лет болею за «Локомотив». Помимо футбола слежу за хокеем в Кубке Гагарина, поддерживаю ярославский «Локомотив», посещаю матчи чемпионата России по волейболу. Дворовый футбол люблю – без него никак. Кроме спорта занимаюсь коллекционированием монет и банкнот разных стран.

– Два сезона подряд вы лучший. В чем секрет?

– Я бы разделил этот успех на две составляющие. 50 процентов – это расчет на большие коэффициенты. Чего их боятся? Все равно ставишь виртуальные деньги, зато очень часто именно большие коэффициенты и поднимают тебя вверх по рейтингу. Естественно при этом нужно и мозгами подумать: у кого больший шанс на победу из двух равных команд. Ну и, естественно, 50 процентов – это везение и совпадение, без них тоже никуда. Кстати, больше всего дохода можно получить от средних турниров, чем от топовых.

– Какие впечатления оставили оба сезона?

– Проще было на длинной дистанции в первом выигранном мной сезоне, который вместил в себя два месяца, чем во втором.

– Без спадов никуда. Как с ними справлялись?

– Спады были, но на тот момент у меня уже имелся отрыв от преследователей, поэтому они оказались не столь заметными. В обоих сезонах получилось сразу же закрепиться в пятерке и потом оторваться от конкурентов. Возможно, у них просто не было возможности каждый день делать ставки, потому что я замечал, как они стоят на месте. Ну, а во время спадов относился к ним спокойно: попивал квас и болел за своих.

– Соперники каким-то образом подстегивали?

– Может, они сильны. Может, даже и опасны. Я точно не знаю – лично не встречал. А аватарок я не привык бояться.

– Из первой сотни лучших прогнозистов именно вы сделали больше всего ставок. Когда успеваете выдерживать такой ритм?

– Успевать не так сложно. По времени с Москвой всего два часа разницы, поэтому проблем нет, чтобы спокойно выспаться и сделать ставки, даже если находишься на работе. В обеденное же время можно не полениться и зайти на «Бомбардир». Если пропускаешь один день, даже не самый игровой, можно улететь далеко вниз. Секрет в количестве ставок? Ну, возможно, и в этом тоже, а также в двойных ставках (П1–х–П2 и тотал больше/меньше).

– Судя по среднему коэффициенту (3,17), проходные матчи – не для вас.

– Маленькие коэффициенты пропускаю мимо. Например, какой смысл ставить на Германию против Сан-Марино? Коэффициенты больше двух – самое то. Удачными вариантами являются и ничьи в матчах топ-команд против средних команд. Кстати, именно это позволило мне поднять рекордный выигрыш – 8743 очка.

– Есть любимые турниры? Есть ли те турниры, где можно легко навариться?

– Любимые турниры, как для любого болельщика, – это Лига чемпионов и чемпионат Германии. Навариться просто так нигде не получится, но если уж выбирать из чего-то, то в чемпионате Германии на тоталах можно прилично заработать (там обычно много голов влетает).

– Некоторые соперники считают, что вам помогает администрация сайта.

– Это не мои проблемы, кто там что считает. Кто мне помогает? Я живу в Нижневартовске. Если администрация сайта проживает в моем регионе, то я бы сам начал сомневаться: а вдруг действительно мне помогают? Но дело в том, что я так не могу думать, потому что знаю, на что ставлю и какими будут результаты. Может, это все клубы и сборные мне подыгрывают, зная мои ставки? Очень жаль, но нет.

– Какой матч отнял у вас больше всего нервов?

– Да все матчи нашей любимой сборной. Не бережет эти самые нервы и «Локомотив».

– В противостоянии «Барселоны» и «ПСЖ» рискнули бы поставить на проход каталонцев после поражения в первом матче со счетом 0:4?

– Если честно, то еще до первого матча в этом противостоянии я сделал ставку на проход «ПСЖ». Сразу казалось, что могут. А после результата первого матча был просто уверен в победителе. И, черт с ними, с деньгами, но я не пожалел, что досмотрел это зрелище до конца. После матча я впервые искренне сказал: «Браво, «Барселона»!». Являясь болельщиком «Баварии», я никогда не восхищался ни «Барселоной», ни «Реалом».

– К каким-то особым ритуалам прибегаете?

– Абсолютно никаких ритуалов нет, делать ставки мне никто не помогает. Я также никому никогда не даю прогнозов. Считаю, что за свои деньги каждый человек должен отвечать сам, иначе потом будет искать виноватых в проигрыше. Этим кем-то ты никогда себя не назовешь.

– Какие напутствия дадите игрокам, которые только начинают путь в Конкурсе прогнозов?

– Прогнозы делать не страшно. Все-таки это не ставки, где люди играют на реальные деньги, так что бояться не стоит. Чтобы хоть что-то понимать, нужно следить за матчами хотя бы нескольких чемпионатов, а лучше всего всей топовой пятерки. Даже если нет возможности смотреть матчи, изучайте результаты и анализируйте. Прежде чем играть в букмекерских конторах на деньги, потренируйтесь в своих навыках на «Бомбардире». Это отличная возможность для вас, чтобы проверить свои способности к прогнозированию. Хотя, если честно, у самого с букмекерскими конторами не лады. Локальные успехи есть, но хотелось бы стабильности в этом деле.

Самая большая ошибка, от которой новички не могут избавиться, – это делать ставки на любимую команду. Болельщик всегда поставит в пользу команды, за которую болеет, поэтому после отрицательного исхода матча злоба к команде усиливается. Но это все эмоции, а нервы нужно беречь. Они и так у болельщиков расшатанные.

– Две победы в Конкурсе прогнозов уже есть. Ждать ли третью?

– Вполне возможно, что будет и третья, но вряд ли подряд. Лидер уже довольно далеко убежал, но в призы попробую попасть.

Всем удачи в прогнозах и красивых и зрелищных матчей. Ждем успехов от нашей футбольной сборной. Пользуясь случаем, пожелаю победы нашей хоккейной сборной на предстоящем чемпионате мира.