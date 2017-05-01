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  • Конкурс прогнозов на «Бомбардире» − это что? Главные вопросы о лучшем соревновании для тех, кто понимает футбол

Конкурс прогнозов на «Бомбардире» − это что? Главные вопросы о лучшем соревновании для тех, кто понимает футбол

Зачем я должен участвовать в Конкурсе прогнозов?

Участие в Конкурсе прогнозов − это прибыльно. Каждый сезон лучшие прогнозисты получают реально ценные призы – фирменные зарядные устройства, наушники, смартфоны. К тому же мы дарим вам футбольные книги с автографами авторов, игровые формы, мячи и многое другое и доставляем их в пределах России.

Кстати, везунчики апрельского сезона получают сертификаты на 300, 200 и 100 долларов на покупку товаров из США от сервиса «Бандеролька», который к тому же бесплатно доставит вещи прямо в руки победителей. А в мае вы можете заполучить новенький смартфон Highscreen RAZAR, оснащенный мощной селфи-камерой.

Конкурс прогнозов: Сезон «Апрель-17»!

Почему нужно участвовать именно сейчас?

Май – особенно безумная пора, когда в ведущих чемпионатах подходят к развязке наиболее сочные интриги и выпекаются чемпионы. Для вас – куча интересных матчей, на которых можно проверить свои способности и посоревноваться в них со всей страной.

Конкурс прогнозов: Сезон «Апрель-17»!

Что нужно делать?

Участвовать в Конкурсе прогнозов не только выгодно, но и до безобразия просто.

Во-первых, вам не надо рисковать реальными деньгами – в вашем распоряжении есть виртуальные боллары. И даже если вы в порыве азарта проиграли все финансовые запасы, то можете их восполнить с помощью ежедневных бонусов.

Во-вторых, чтобы сделать ставку, не нужно много усилий. Перед вами список ближайших матчей, на каждый из которых можно сделать по две ставки (на исход игры и тотал – количество голов). Угадывая результаты встреч и накапливая очки рейтинга, вы движетесь по дивизионам. Чем выше уровень, тем больше сумма, которую вы можете поставить.

«Прежде чем играть в букмекерских конторах на деньги, потренируйтесь в своих навыках на «Бомбардире». Это отличная возможность для вас, чтобы проверить свои способности к прогнозированию», – говорит победитель Конкурса прогнозов двух первых сезонов в 2017 году.

Конкурс прогнозов: Сезон «Апрель-17»!

Ой, скажите еще, что не подыгрываете своим знакомым?

Конечно, нет. «Бомбардир» не знает никого из победителей и всегда организует все честно. Система расчета результатов действует автоматически, а если случается какой-то одноразовый сбой, то исключительно из-за ошибки алгоритмов. Так, например, было в недавнем матче «Лиона» и «Бешикташа», когда из-за беспорядка на трибунах, матч был надолго приостановлен, а система расчета решила, что он уже не возобновится. Но даже такие недоразумения случаются крайне редко и никак не повлияют на то, чтобы сезон прогнозов прошел для вас интересно и приятно.

Конкурс прогнозов: Сезон «Апрель-17»!

Все так просто?

Да. А еще у нас есть чат для участников Конкурса прогнозов, где можно беседовать о предстоящих матчах и сделанных ставках, делиться советами и ругать администрацию.

По итогам сезона мы делаем интервью с лучшим прогнозистом, где узнаем секреты успеха и делимся ими с вами. Участвуйте в Конкурсе прогнозов, и, возможно, именно вы станете новым победителем!

«Самая большая ошибка новичков − ставить на любимую команду». Секреты успеха лучшего прогнозиста «Бомбардира»

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Комментарии (25)
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BoltCX
1493649749
Есть предложение!!! Немного добавить интриги в соревнование. 3-4 раза в неделю предлагать событие, на которое можно поставить неограниченное количество болларов (ну или лимит увеличить раз этак в десять). К примеру на принципиальное дерби допускать ставки до 10 или 20 тысяч болларов. На сколько это сложно с технической точки зрения? Кто за - ставим лайк.
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Revolver76
1493663338
забыли только еще написать, что система постоянно тормознуто считает, и поэтому в выходные дни все пользователи не успевают переставлять выигрыш на следующие матчи, получается упущенная возможная выгода, которую никто компенсировать не собирается, просто руками разводят в стороны. для справедливости ждем теперь статью "Постоянные Косяки Конкурса Прогнозов"
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artem 81
1494328138
Кто пишет нельзя выйграть, бред. Немного времени и везения. Занял третье место и получил футбу локо, приз понравился, всем удачи.
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Kagney
1497823548
Здравствуйте. Я что то не могу понять как от сюда выводить их в контакт в игру 11х11 ???
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vyacheslav1
1534387943
Мне кажется, было бы очень интересным делать ставки на исход противостояния команд по сумме двух встреч в матчах навылет в ЛЧ и ЛЕ. Но возможности таких ставок не увидел. Или мне было не по глазам? Заранее благодарен за ответ.
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Фотон
1535815686
Я первый раз. Поглядим...
Ответить
footbalist1985
1537337380
я тоже первый раз
Ответить
Sydnik
1539205759
Было бы не плохо
Ответить
cпартак саня
1540923750
крута
Ответить
Bandit7
1551209746
Енисей чемпион
Ответить
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