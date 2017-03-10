Данильянц: «Во втором тайме «Ростов» раскрепостился»

Главный тренер «Ростова» Иван Данильянц подвел итоги матча 1/8 финала Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед» (1:1). Специалист отметил скованность своих подопечных в первой половине игры.

– Мы провели два разных тайма. В первом нам многое не удалось. Мы были скованы, проигрывали подборы. Во втором тайме раскрепостились, сделали поправки, стало гораздо чаще видно нашу команду, мы были живее и активнее, провели много времени на половине соперника и выиграли тайм. В целом, матч логично закончился 1:1.

– С кем тяжелее было – с «Баварией» или «Манчестером»?

– Нелегко было и там, и там. Просто готовность играть и сражаться была с «Баварией» все 90 минут. А сегодня в первом тайме мы не проявили в полной мере свои качества, и сыграли на полную только 45 минут, по причинам в которых нам еще предстоит разбираться.

– Бухаров форсировал форму к началу сезона?

– Саша был настроен с первого дня сборов, отлично вошел в сезон. То, что он показывает – результат его серьезного отношения и тщательной подготовки.

Ответная встреча пройдет в Англии 16 марта.