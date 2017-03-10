Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Данильянц: «Во втором тайме «Ростов» раскрепостился»

    Главный тренер «Ростова» Иван Данильянц подвел итоги матча 1/8 финала Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед» (1:1). Специалист отметил скованность своих подопечных в первой половине игры.

    – Мы провели два разных тайма. В первом нам многое не удалось. Мы были скованы, проигрывали подборы. Во втором тайме раскрепостились, сделали поправки, стало гораздо чаще видно нашу команду, мы были живее и активнее, провели много времени на половине соперника и выиграли тайм. В целом, матч логично закончился 1:1.

    – С кем тяжелее было – с «Баварией» или «Манчестером»?

    – Нелегко было и там, и там. Просто готовность играть и сражаться была с «Баварией» все 90 минут. А сегодня в первом тайме мы не проявили в полной мере свои качества, и сыграли на полную только 45 минут, по причинам в которых нам еще предстоит разбираться.

    – Бухаров форсировал форму к началу сезона?

    – Саша был настроен с первого дня сборов, отлично вошел в сезон. То, что он показывает – результат его серьезного отношения и тщательной подготовки.

    Ответная встреча пройдет в Англии 16 марта.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.03.2017 00:18
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +245

      Тамхар 10 марта 2017, 11:38

      Слушай, Данильянц, ты этому Дарителю подарков ростовским армянам ничего на чисто армянском не сказал в конце матча? Спасибо, мол, Генрих, показал нам класс - как забивать с двух метров. И еще ему скажи, при случае, конечно, пусть даже проездом в Ростове не бывает, ему там никто рад не будет после того как он в душу наплевал ростовским болельщикам.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +98

      qw3rty33 10 марта 2017, 01:10

      молодцы Ростов!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 10 марта 2017, 01:02

      Слабенько! Очень ни о чем.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11