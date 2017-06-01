Данильянц: «На вопрос о своем будущем может ответить только сам Бердыев»

Главный тренер «Ростова» Иван Данильянц признался, что не знает, какие планы на будущее у Курбана Бердыева, который сегодня покинул донскую команду.

Ранее сообщалось, что Бердыев в ближайшее время возглавит «Рубин».

– «Ростов» объявил об уходе из клуба Курбана Бердыева. Вам тренер говорил, где продолжит карьеру?

– Пока не видел эту новость. Вопрос с его будущим был открыт. Насколько я слышал, Курбан Бекиевич должен был встречаться для серьезного разговора с губернатором Ростовской области по поводу условий на сезон-2016/17. Поэтому на этот вопрос подробнее вам может ответить только Бердыев.