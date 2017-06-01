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    Данильянц: «На вопрос о своем будущем может ответить только сам Бердыев»

    Главный тренер «Ростова» Иван Данильянц признался, что не знает, какие планы на будущее у Курбана Бердыева, который сегодня покинул донскую команду.

    Ранее сообщалось, что Бердыев в ближайшее время возглавит «Рубин».

    – «Ростов» объявил об уходе из клуба Курбана Бердыева. Вам тренер говорил, где продолжит карьеру?

    – Пока не видел эту новость. Вопрос с его будущим был открыт. Насколько я слышал, Курбан Бекиевич должен был встречаться для серьезного разговора с губернатором Ростовской области по поводу условий на сезон-2016/17. Поэтому на этот вопрос подробнее вам может ответить только Бердыев.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    01.06.2017 23:07
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2382

      kazak161 3 июня 2017, 10:08

      Бердыеву конечно огромное спасибо,но жизнь Ростова на этом не заканчивается,есть и будут тренеры которые смогут сделать нашу команду еще сильнее!

      0
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      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа 2 июня 2017, 06:20

      Главный тренер в Ростове остался? Так в чём проблемы?
      Пилите, Шура, пилите...

      1
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      Рейтинг: +18968

      zico2205 2 июня 2017, 00:31

      Вся страна ждет Бикеича в сборной России!!!

      2
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