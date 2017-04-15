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  • Данильянц: «Витиньо сломал Кудряшову нос, но этот эпизод остался без внимания арбитра»

Данильянц: «Витиньо сломал Кудряшову нос, но этот эпизод остался без внимания арбитра»

15 апреля 2017, 17:12
2

Тренер «Ростова» Иван Данильянц после матча 23-го тура РФПЛ с ЦСКА (0:0) отметил, что после удара локтем нападающего армейцев Витиньо защитник желто-синих Федор Кудряшов получил перелом носовой перегородки, однако главный арбитр встречи Кирилл Левников оставил данный эпизод без внимания. Также специалист подчеркнул, что практически ко всем опасным ситуациям у ворот ростовчан привели ошибки собственных игроков.

«Игры между ЦСКА и «Ростовом» в последнее время всегда проходят в борьбе, много драматизма. На этот раз где-то до 30-й минуты игра шла по нашему сценарию, даже владели некоторым преимуществом в средней линии, но не смогли воплотить его в моменты и голы. А затем инициативу захватил соперник. Во втором тайме игра была «на качелях», но с моментами у наших ворот. Не обошлись и без травм. У Кудряшова перелом носовой перегородки из-за удара локтем Витиньо, но судья оставил это без внимания, и в решающие минуты нам пришлось долго отбиваться в меньшинстве – три или четыре минуты, пока Федору оказывали помощь.

Не показалось ли мне, что Нобоа сегодня непривычно много ошибался? Хочу отметить, что сегодня почти все опасные ситуации у наших ворот возникали после собственных же ошибок, теряли мяч в простых ситуациях. Нобоа – не исключение», – сказал Данильянц.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Ростов Кудряшов Федор Витиньо Данильянц Иван
Комментарии (2)
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nik55
1492266437
вот если наоборот---тогда бы была карточка
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shinnik
1492267277
Витинькина мобыть паравозом к Фернананкину приватизируют.. А Федя наш, то нах кому он нужен...
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