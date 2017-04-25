Данильянц: «Ростов» вытащил игру против «Уфы» на характере»

Главный тренер «Ростова» Иван Данильянц поделился мыслями о победном матче 25-го тура РФПЛ против «Уфы» (1:0). По словам специалиста, ростовчанам пришлось сложно физически.

«Содержание порадовало. Сил было немного, на характере вытащили игру. Были организованы, были собраны, такие победы закаляют, позволяют смотреть в будущее. Мы довольны. Мевля? Ушиб точно есть, мы потеряли уже третьего футболиста в обороне, но мы находим ресурсы, чтобы держаться.

На первом месте стоит содержательная часть. Результат положительный. Полоз уже не мог играть, мы играли со второго дня на третий, а «Уфа» с третьего на четвертый. Усталость проявилась после 60-й минуты в полной мере», – сказал специалист в интервью каналу «Наш Футбол».

«Ростов» находится на пятой строчке в турнирной таблице чемпионата России.