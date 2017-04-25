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  • Данильянц: «Ростов» вытащил игру против «Уфы» на характере»

Данильянц: «Ростов» вытащил игру против «Уфы» на характере»

25 апреля 2017, 21:34
3

Главный тренер «Ростова» Иван Данильянц поделился мыслями о победном матче 25-го тура РФПЛ против «Уфы» (1:0). По словам специалиста, ростовчанам пришлось сложно физически.

«Содержание порадовало. Сил было немного, на характере вытащили игру. Были организованы, были собраны, такие победы закаляют, позволяют смотреть в будущее. Мы довольны. Мевля? Ушиб точно есть, мы потеряли уже третьего футболиста в обороне, но мы находим ресурсы, чтобы держаться.

На первом месте стоит содержательная часть. Результат положительный. Полоз уже не мог играть, мы играли со второго дня на третий, а «Уфа» с третьего на четвертый. Усталость проявилась после 60-й минуты в полной мере», – сказал специалист в интервью каналу «Наш Футбол».

«Ростов» находится на пятой строчке в турнирной таблице чемпионата России.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Ростов Уфа Полоз Дмитрий Мевля Миха Данильянц Иван
Комментарии (3)
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compka
1493145588
Мужики!!!
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zico2205
1493149815
Да.....Видно ,что Еврокубки даром не проходят...Мужики уже так наелись футболом за эти 3 месяца, что в концовке сил нет абсолютно...Особенно тяжело было Полозу и Ерохину....А вот Саша Гацкан- настоящий капитан!!! Он наверное и в воротах не пропустит , если поставить...Универсал и профессионал !!! И у него наверное 3 сердца- столько черновой работы выполнил- мама не горюй...Вот только мало кто это замечает, а на самом деле- он основополагающий игрок Ростова!!! Браво Ростов !!! Настоящие мужики!!!
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