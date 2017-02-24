Данильянц: «Большое спасибо всем! Всех с большой победой!»

Главный тренер «Ростова» Иван Данильянц подвел итоги ответного матча 1/16 Лиги Европы против «Спарты» (1:1). Напомним, первая встреча завершилась победой ростовчан со счетом 4:0.

«Сегодня мы показывали разный футбол. Сначала нам многое удавалось, мы смогли забить гол, хорошо взаимодействовали. Затем снизили активность, хотя могли играть лучше. Видимо, у ребят в голове уже был выход в следующий этап. Сбросили обороты и у соперника стали появляться моменты. Итог матча положительный, теперь у нас есть много моментов, которые можем обсудить при подготовке к следующим играм. Большое спасибо всем, кто переживал за нас на стадионе и у экранов! Всех с большой победой!» – заявил специалист.

Жеребьевка следующего этапа Лиги Европы состоится 24 февраля в 15:00 по московскому времени.