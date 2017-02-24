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    Данильянц: «Большое спасибо всем! Всех с большой победой!»

    Главный тренер «Ростова» Иван Данильянц подвел итоги ответного матча 1/16 Лиги Европы против «Спарты» (1:1). Напомним, первая встреча завершилась победой ростовчан со счетом 4:0.

    «Сегодня мы показывали разный футбол. Сначала нам многое удавалось, мы смогли забить гол, хорошо взаимодействовали. Затем снизили активность, хотя могли играть лучше. Видимо, у ребят в голове уже был выход в следующий этап. Сбросили обороты и у соперника стали появляться моменты. Итог матча положительный, теперь у нас есть много моментов, которые можем обсудить при подготовке к следующим играм. Большое спасибо всем, кто переживал за нас на стадионе и у экранов! Всех с большой победой!» – заявил специалист.

    Жеребьевка следующего этапа Лиги Европы состоится 24 февраля в 15:00 по московскому времени.

    Источник: «Советский спорт»

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    24.02.2017 01:36
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 24 февраля 2017, 10:38

      Победа и правда большая и для всех, хотя меньше всех сомнений после жеребьёвки было именно в парнях с Дона. То что расслабились, так это только второй официальный матч, да и Караваев не только словом, но и делом доказал.

      0
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      Рейтинг: +37911

      Abbey Road 24 февраля 2017, 04:47

      а не пойти бы чехам в глубокий нах сегодня.....

      1
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    • ...
      Рейтинг: +664

      Небесная 24 февраля 2017, 01:57

      И вам спасибо. Болеем дальше за наши клубы

      5
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      Рейтинг: +191

      Rostov 61 24 февраля 2017, 01:39

      Не важно кто будет дальше и что будет дальше! Большое спасибо за то что уже было! Всем сукам закрыл рот наш простой любимый Ростов!

      7
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО > Rostov 61 24 февраля 2017, 01:45

      Двумя руками поддерживаю то, что вы написали!!!!!!!!!!!!

      1
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      ...
      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО > 24 февраля 2017, 01:46

      Спасибо за исторический выход донской команды в 1/8!!!!Ура!С победой!

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