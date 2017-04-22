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  • Данильянц: «Ростову» удалось сделать так, чтобы «Спартак» не показал чемпионской игры»

Данильянц: «Ростову» удалось сделать так, чтобы «Спартак» не показал чемпионской игры»

22 апреля 2017, 19:40
7

Главный тренер «Ростова» Иван Данильянц поделился впечатлениями от матча 24-го тура РФПЛ, в котором донской клуб одержал крупную победу над «Спартаком» (3:0). По словам специалиста, его подопечным удалось сделать так, чтобы соперник не показал чемпионской игры.

«Было важно держать игру под контролем. Активность «Спартака» была связана с тем, что в результате этого возникли моменты у наших ворот. Это было желание и намерение соперника победить. После этой короткой фазы нам надо было направиться в нужное русло. «Спартак» всегда играет по-разному, и сегодня после предпоследней замены стал играть не в пять, а в четыре защитника. Это все требует внимательного рассмотрения.

Говорил не раз, что в противостоянии обе команды хотят победить и каждая показывает то, что ей дает показать другой соперник. Нам удалось сделать так, чтобы «Спартак» не показал чемпионской игры», – сказал Данильянц.

После данной победы «Ростов» набрал 36 очков и поднялся на пятое место в турнирной таблице чемпионата России.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Ростов Спартак Данильянц Иван
Комментарии (7)
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Д Альбертини
1492879545
выйграли заслуженно! вот только не надо этого, "Нам удалось сделать так, чтобы «Спартак» не показал чемпионской игры» удалось с играть в свой футбол, закрытый и на поставленных контроатаках.
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sochi-2013
1492881131
Пока что только у Ростова есть СВОЯ игра, а остальные "куда кривая вывезет". Если команда играет по какой-нибудь схеме (в 3 защитника, в 4, хоть в 5 и т.д.), это ни о чем не говорит. Была еще у Краснодара, но ........
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семёнычев
1492883619
Лучше бы вы Краснодар обыграли. Спартак конечно надо было встряхнуть, но не так резко
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Mahone
1492883775
Сказал в точку!!!!!!!!! Молодец Бердыев!!!!!!!!!! Бухаров преобразился!!!!!!Не зря в сборную пригласили и вот результат
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