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    Данильянц: «Ростову» удалось сделать так, чтобы «Спартак» не показал чемпионской игры»

    Главный тренер «Ростова» Иван Данильянц поделился впечатлениями от матча 24-го тура РФПЛ, в котором донской клуб одержал крупную победу над «Спартаком» (3:0). По словам специалиста, его подопечным удалось сделать так, чтобы соперник не показал чемпионской игры.

    «Было важно держать игру под контролем. Активность «Спартака» была связана с тем, что в результате этого возникли моменты у наших ворот. Это было желание и намерение соперника победить. После этой короткой фазы нам надо было направиться в нужное русло. «Спартак» всегда играет по-разному, и сегодня после предпоследней замены стал играть не в пять, а в четыре защитника. Это все требует внимательного рассмотрения.

    Говорил не раз, что в противостоянии обе команды хотят победить и каждая показывает то, что ей дает показать другой соперник. Нам удалось сделать так, чтобы «Спартак» не показал чемпионской игры», – сказал Данильянц.

    После данной победы «Ростов» набрал 36 очков и поднялся на пятое место в турнирной таблице чемпионата России.

    Источник: Чемпионат.ком

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    22.04.2017 19:40
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 22 апреля 2017, 20:56

      Сказал в точку!!!!!!!!! Молодец Бердыев!!!!!!!!!! Бухаров преобразился!!!!!!Не зря в сборную пригласили и вот результат

      2
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      ...
      Рейтинг: +17724

      paracetamol > Mahone 24 апреля 2017, 22:38

      В сборной тоже забивает.

      0
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      Рейтинг: +1934

      семёнычев 22 апреля 2017, 20:53

      Лучше бы вы Краснодар обыграли. Спартак конечно надо было встряхнуть, но не так резко

      -1
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      Рейтинг: +1934

      семёнычев > ROSTOV SUPER 22 апреля 2017, 21:31

      Я уже говорил сегодня, что пробиться Ростову в Евро почти невозможно... Чем осуществлять непродуктивную "мстю" спартачам и помогать миллеровским куклам, надо было брать Краснодар дома...
      Какая была бы концовочка...

      -1
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      Рейтинг: +6900

      sochi-2013 22 апреля 2017, 20:12

      Пока что только у Ростова есть СВОЯ игра, а остальные "куда кривая вывезет". Если команда играет по какой-нибудь схеме (в 3 защитника, в 4, хоть в 5 и т.д.), это ни о чем не говорит. Была еще у Краснодара, но ........

      1
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      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини 22 апреля 2017, 19:45

      выйграли заслуженно! вот только не надо этого, "Нам удалось сделать так, чтобы «Спартак» не показал чемпионской игры» удалось с играть в свой футбол, закрытый и на поставленных контроатаках.

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