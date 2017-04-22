Данильянц: «Ростову» удалось сделать так, чтобы «Спартак» не показал чемпионской игры»

Главный тренер «Ростова» Иван Данильянц поделился впечатлениями от матча 24-го тура РФПЛ, в котором донской клуб одержал крупную победу над «Спартаком» (3:0). По словам специалиста, его подопечным удалось сделать так, чтобы соперник не показал чемпионской игры.

«Было важно держать игру под контролем. Активность «Спартака» была связана с тем, что в результате этого возникли моменты у наших ворот. Это было желание и намерение соперника победить. После этой короткой фазы нам надо было направиться в нужное русло. «Спартак» всегда играет по-разному, и сегодня после предпоследней замены стал играть не в пять, а в четыре защитника. Это все требует внимательного рассмотрения.

Говорил не раз, что в противостоянии обе команды хотят победить и каждая показывает то, что ей дает показать другой соперник. Нам удалось сделать так, чтобы «Спартак» не показал чемпионской игры», – сказал Данильянц.

После данной победы «Ростов» набрал 36 очков и поднялся на пятое место в турнирной таблице чемпионата России.