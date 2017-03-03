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    Данильянц: «Перед матчем с «Манчестер Юнайтед» непросто было готовиться к «Томи»

    Главный тренер «Ростова» Иван Данильянц после разгромной победы над «Томью» в матче 18-го тура РФПЛ (6:0) выразил мнение, что его команде было тяжело готовиться к этой игре, потому что скоро донской клуб будет противостоять «Манчестер Юнайтед» в рамках 1/8 финала Лиги Европы.

    «Расслабленность в преддверии матча с «МЮ»? Безусловно, после жеребьевки в городе возникало много приятных предрасположений накануне встречи с «Манчестер Юнайтед». В этих условиях непросто было готовиться к сегодняшнему матчу, но ребята молодцы.

    Застолбили ли за собой место в стартовом составе Азмун и Бухаров, сделавшие по дублю? Нет, у Бердыева такого не бывает. Если на тренировке завтра у кого-нибудь глаза не будут гореть – сразу же отправится на скамейку. Каждый день ребята должны выкладываться на тренировках и доказывать свое право играть в основе», – сказал Данильянц в эфире телеканала «Наш футбол».

    Напомним, матчи 1/8 финала Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед» пройдут 9 и 16 марта.

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.03.2017 21:29
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +581

      Робинзон 4 марта 2017, 06:28

      верю в победу земляков, радуют однако.

      0
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 3 марта 2017, 21:36

      Ключевые слова "нет,у Бердыева такого не бывает"....)

      0
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