Данильянц: «Перед матчем с «Манчестер Юнайтед» непросто было готовиться к «Томи»

Главный тренер «Ростова» Иван Данильянц после разгромной победы над «Томью» в матче 18-го тура РФПЛ (6:0) выразил мнение, что его команде было тяжело готовиться к этой игре, потому что скоро донской клуб будет противостоять «Манчестер Юнайтед» в рамках 1/8 финала Лиги Европы.

«Расслабленность в преддверии матча с «МЮ»? Безусловно, после жеребьевки в городе возникало много приятных предрасположений накануне встречи с «Манчестер Юнайтед». В этих условиях непросто было готовиться к сегодняшнему матчу, но ребята молодцы.

Застолбили ли за собой место в стартовом составе Азмун и Бухаров, сделавшие по дублю? Нет, у Бердыева такого не бывает. Если на тренировке завтра у кого-нибудь глаза не будут гореть – сразу же отправится на скамейку. Каждый день ребята должны выкладываться на тренировках и доказывать свое право играть в основе», – сказал Данильянц в эфире телеканала «Наш футбол».

Напомним, матчи 1/8 финала Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед» пройдут 9 и 16 марта.