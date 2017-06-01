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  • Данильянц считает, что Бердыева не устроили условия в «Ростове»

Данильянц считает, что Бердыева не устроили условия в «Ростове»

1 июня 2017, 17:12
22

Главный тренер «Ростова» Иван Данильянц поделился мнением об уходе из донского клуба вице-президента Курбана Бердыева.

Ранее сообщалось, что туркменский специалист в ближайшее время может возглавить «Рубин», который тренировал с 2001 по 2013 год.

«Вопрос с его будущем был открыт. Курбан Бердыев должен был встречаться для серьезного разговора с губернатором по поводу условий на следующий сезон, видимо, условия не устроили», – сказал Данильянц.

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Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Ростов Бердыев Курбан Данильянц Иван
Комментарии (22)
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Decorhome
1496326525
Бердыева в сборную
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Mahone
1496326672
Не повезло Ростову,но это жизнь,удачи Дону
Ответить
77ARHANGEL
1496327156
Вчера вечером Бердыев попрощался с работниками клуба, а сегодня отправился в Казань. В ближайшее время он подпишет долгосрочный контракт с «Рубином» и станет тренером своей бывшей команды. Сегодня на сайте ростовчан было опубликовано прощальное письмо Курбана Бекиевича: «От всего тренерского штаба хочу выразить самые искренние слова благодарности вам – болельщикам футбольного клуба «Ростов». Без вашей поддержки мы бы не смогли достичь тех результатов, которые имеем сегодня. Считаем, что мы неплохо поработали эти два года. Тренерский штаб всегда чувствовал себя здесь как дома. Отдельная благодарность – Губернатору Ростовской области Василию Юрьевичу Голубеву, без которого футбол в Ростовской области не стал бы таким, каким мы видим его сегодня. Также хотим поблагодарить Главу Администрации города Ростова-на-Дону Виталия Васильевича Кушнарева за поддержку проекта «Футбол детям» и «Всей семьей на стадион». Мы обязательно будем совместно продолжать эту работу. Ростов-на-Дону – это футбольный регион с замечательными традициями и болельщиками. Но время не стоит на месте, необходимо продолжать движение вперед. В следующем сезоне футбольный клуб «Ростов» продолжит выступления уже под руководством нового тренерского штаба. Мы от всей души желаем команде удачи – уверены, что футбол в Ростове-на-Дону не будет сбавлять темпы развития. Мы еще раз хотим поблагодарить каждого болельщика – мы жмем ваши руки и говорим СПАСИБО за веру и поддержку. Мы навсегда запомним эмоции, которые пережили вместе с болельщиками «Ростова». Спасибо команде за эти два с половиной года потрясающей работы, спасибо городу и всей области за искренность и гостеприимство. Здесь необыкновенные люди, которые очень любят футбол. «Ростов» навсегда останется в наших сердцах! Спасибо!- говорится в письме Бердыева.
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mng1
1496327615
"Ростов" показал красивую игру в прошедшем сезоне! Радовал всю Россия! Играл лучше всех наших команд в еврокубках. Личность Бердыева и его вклад неоценимы. Он требовал нормальных условий. А тут ни зарплаты, ни премиальных, ни перспективы... На что и за что работать? Хватит обвинять и нападать на Бекиича! Он доказывает профессиональной работой! Он трудоголик и живет футболом. Только в Рубине у него получится. Все другие варианты никому не дадут желаемых результатов. Любой здравомыслящий болельщик согласится со мной. И фанатизм и оскорбления ни к чему. Каждый будет рад тому, если уже на следующий год "Рубин" взяв кубок начнет свой марш в еврокубках и будет радовать любителей футбола красивой и магнетизирующей игрой. Пример с Ростовым для всех свеж.
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T 72
1496328855
Нет денег-нет Бердыева,всё просто
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tank219
1496330799
Все пропало, шеф, гипс снимают, клиент уезжает. Коне фильмаЦ.
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VVM1964
1496333470
ПРОЩАЙ РОСТОВ , А ВЕДЬ ОЧЕНЬ ХОРОШИЙ ФУТБОЛ ПОКАЗЫВАЛА КОМАНДА , ИСКРЕННЕ ЖАЛЬ .
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xapaycm
1496347671
Июль не за горами. Ростов уже никогда не будет таким как в последние два года. Интересно будет взглянуть на стартовый состав первого тура РФПЛ.
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арейская
1496358650
Да какие там условия, их никогда и не было, играли на собственном энтузиазме...
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Дядя Серёжа
1496374340
Хороший город, тёплый - чего надо?
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