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    Данильянц считает, что Бердыева не устроили условия в «Ростове»

    Главный тренер «Ростова» Иван Данильянц поделился мнением об уходе из донского клуба вице-президента Курбана Бердыева.

    Ранее сообщалось, что туркменский специалист в ближайшее время может возглавить «Рубин», который тренировал с 2001 по 2013 год.

    «Вопрос с его будущем был открыт. Курбан Бердыев должен был встречаться для серьезного разговора с губернатором по поводу условий на следующий сезон, видимо, условия не устроили», – сказал Данильянц.

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    Источник: Чемпионат.ком

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    01.06.2017 17:12
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа 2 июня 2017, 06:32

      Хороший город, тёплый - чего надо?

      1
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      Рейтинг: +17971

      арейская 2 июня 2017, 02:10

      Да какие там условия, их никогда и не было, играли на собственном энтузиазме...

      1
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      Рейтинг: +30

      vbrezhneff > арейская 2 июня 2017, 18:02

      Хороший энтузиазм в несколько сотен ....ионов деревом

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      Рейтинг: +503

      xapaycm 1 июня 2017, 23:07

      Июль не за горами. Ростов уже никогда не будет таким как в последние два года. Интересно будет взглянуть на стартовый состав первого тура РФПЛ.

      2
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 1 июня 2017, 19:27

      Ростов конечно очень жаль, а вот на его местных глориков будет Интересно посмотреть... За кого топить начнёте!??? Всю жизнь за Зенит!?)))) Или ЦСКА!???

      0
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 1 июня 2017, 18:43

      А Кириченко, Данильянц следом? Или сами пойдут "в свободное плавание"?

      0
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      Рейтинг: +563

      tank219 1 июня 2017, 18:26

      Все пропало, шеф, гипс снимают, клиент уезжает. Коне фильмаЦ.

      1
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      Рейтинг: +320

      T 72 1 июня 2017, 17:54

      Нет денег-нет Бердыева,всё просто

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      Рейтинг: +24829

      dok66 1 июня 2017, 17:42

      "Должен был" - не значит , что состоялось . Губеру нечего было ему сказать ! Прощальное письмо конечно выжимает слезу , но .... дальше то что ? Для Ростова .

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > dok66 1 июня 2017, 17:56

      А что губер скажет?Ростов бедный город,живёт на подачки с центра.(Впрочем как и почти все субьекты РФ).Вот и стадион нам построили 2 азербайджанца с Москвы.А теперь(после ЧМ_18) на обслуживание оного придётся брать с бюджета области.Интересно,кого кинут,учителей или пенсионеров?

      1
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      Рейтинг: +59

      mng1 1 июня 2017, 17:33

      "Ростов" показал красивую игру в прошедшем сезоне! Радовал всю Россия! Играл лучше всех наших команд в еврокубках. Личность Бердыева и его вклад неоценимы. Он требовал нормальных условий. А тут ни зарплаты, ни премиальных, ни перспективы... На что и за что работать? Хватит обвинять и нападать на Бекиича! Он доказывает профессиональной работой! Он трудоголик и живет футболом. Только в Рубине у него получится. Все другие варианты никому не дадут желаемых результатов. Любой здравомыслящий болельщик согласится со мной. И фанатизм и оскорбления ни к чему. Каждый будет рад тому, если уже на следующий год "Рубин" взяв кубок начнет свой марш в еврокубках и будет радовать любителей футбола красивой и магнетизирующей игрой. Пример с Ростовым для всех свеж.

      8
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty > mng1 1 июня 2017, 19:32

      Со всем согласен кроме одного! Ростов никогда не показывал красивый футбол! Эффективный, прагматичный, но не красивый

      -1
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      Рейтинг: +30

      vbrezhneff > filosof sparty 2 июня 2017, 18:06

      Ну да 3 банки Баварии вообще некрасиво...

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      Рейтинг: +30

      vbrezhneff > filosof sparty 2 июня 2017, 18:06

      И три Спартаку ...

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      Рейтинг: +28

      77ARHANGEL 1 июня 2017, 17:25

      Вчера вечером Бердыев попрощался с работниками клуба, а сегодня отправился в Казань. В ближайшее время он подпишет долгосрочный контракт с «Рубином» и станет тренером своей бывшей команды. Сегодня на сайте ростовчан было опубликовано прощальное письмо Курбана Бекиевича:

      «От всего тренерского штаба хочу выразить самые искренние слова благодарности вам – болельщикам футбольного клуба «Ростов». Без вашей поддержки мы бы не смогли достичь тех результатов, которые имеем сегодня. Считаем, что мы неплохо поработали эти два года. Тренерский штаб всегда чувствовал себя здесь как дома.

      Отдельная благодарность – Губернатору Ростовской области Василию Юрьевичу Голубеву, без которого футбол в Ростовской области не стал бы таким, каким мы видим его сегодня.
      Также хотим поблагодарить Главу Администрации города Ростова-на-Дону Виталия Васильевича Кушнарева за поддержку проекта «Футбол детям» и «Всей семьей на стадион». Мы обязательно будем совместно продолжать эту работу.
      Ростов-на-Дону – это футбольный регион с замечательными традициями и болельщиками. Но время не стоит на месте, необходимо продолжать движение вперед. В следующем сезоне футбольный клуб «Ростов» продолжит выступления уже под руководством нового тренерского штаба.

      Мы от всей души желаем команде удачи – уверены, что футбол в Ростове-на-Дону не будет сбавлять темпы развития. Мы еще раз хотим поблагодарить каждого болельщика – мы жмем ваши руки и говорим СПАСИБО за веру и поддержку. Мы навсегда запомним эмоции, которые пережили вместе с болельщиками «Ростова». Спасибо команде за эти два с половиной года потрясающей работы, спасибо городу и всей области за искренность и гостеприимство. Здесь необыкновенные люди, которые очень любят футбол.

      «Ростов» навсегда останется в наших сердцах! Спасибо!- говорится в письме Бердыева.

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > 77ARHANGEL 1 июня 2017, 17:50

      А что он должен был сказать?

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