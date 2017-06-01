Данильянц считает, что Бердыева не устроили условия в «Ростове»

Главный тренер «Ростова» Иван Данильянц поделился мнением об уходе из донского клуба вице-президента Курбана Бердыева.

Ранее сообщалось, что туркменский специалист в ближайшее время может возглавить «Рубин», который тренировал с 2001 по 2013 год.

«Вопрос с его будущем был открыт. Курбан Бердыев должен был встречаться для серьезного разговора с губернатором по поводу условий на следующий сезон, видимо, условия не устроили», – сказал Данильянц.

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