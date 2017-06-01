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    Бердыев покинул «Ростов»

    Вице-президент «Ростова» Курбан Бердыев покинул донской клуб. Напомним, туркменский специалист работал с желто-синими с 2014 года.

    Ранее сообщалось, что Бердыев может возглавить «Рубин», который тренировал в период с 2001 по 2013 год.

    «От всего тренерского штаба хочу выразить самые искренние слова благодарности вам – болельщикам футбольного клуба «Ростов». Без вашей поддержки мы бы не смогли достичь тех результатов, которые имеем сегодня. Считаем, что мы неплохо поработали эти два года. Тренерский штаб всегда чувствовал себя здесь как дома.

    Ростов-на-Дону – это футбольный регион с замечательными традициями и болельщиками. Но время не стоит на месте, необходимо продолжать движение вперед. В следующем сезоне футбольный клуб «Ростов» продолжит выступления уже под руководством нового тренерского штаба», – сказал Бердыев.

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    Источник: ФК «Ростов»

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    01.06.2017 14:00
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    Комментарии48
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 1 июня 2017, 18:37

      Удачи Бердыеву на новом месте.Надеюсь после провала на кубке конф это будет сборная.

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 1 июня 2017, 18:35

      Н-у-у-у-у-у.... очень жаль. Удачи в следующем клубе!

      3
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      Рейтинг: +1564

      Decorhome 1 июня 2017, 18:18

      Жаль очень жаль

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +2382

      kazak161 1 июня 2017, 17:47

      Жаль,если бы остался команда могла замахнуться на чемпионство,да еще на новом стадионе при полных трибунах!

      3
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      Рейтинг: +24829

      dok66 > kazak161 1 июня 2017, 17:49

      Если бы , да кабы , зимой бы выросли грибы ! Разберитесь со своими спонсорами !

      0
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      Рейтинг: +2382

      kazak161 > dok66 1 июня 2017, 17:51

      У нас нет спонсоров поэтому и ушел,мы не Москва и не Питер мы сделали все что смогли!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +24829

      dok66 > kazak161 1 июня 2017, 18:11

      Ну сравнивать с Москвой и Питером - это последнее дело ! Россия не заканчивается за Садовым кольцом ! Или за МКАД (кому как нравится) !

      -1
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      Рейтинг: +581

      Sergh4 1 июня 2017, 17:40

      Ну вот и всё, снова Ростов будет бороться за выживание и игра будет говно... Спасибо Бердыеву за все эти незабываемые эмоции и исторические достижения. Ростов на Дону не забудет Курбана Бекиевича никогда!!!

      2
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 1 июня 2017, 17:38

      Ну а что тут ныть, спасибо за чудо и за праздник, удачи на новом месте.

      3
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      Рейтинг: +148

      tambovchanin 1 июня 2017, 17:19

      кто про деньги!?он их нашел теперь будет надеюсь здоровая конкуренция в лице и рубина с таким составом!но что то не верится 4-6места будут у них

      0
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      Рейтинг: +2306

      4agaaa 1 июня 2017, 17:02

      Удачи Ростову!!! Благодарность Курбану Бекиевичу за чудо сезон, искренне болел за Ростов в еврокубках!!!спасибо и ещё раз спасибо!

      8
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 1 июня 2017, 16:27

      Бердыю подняться,
      Ростову не затеряться,
      Футболу продолжаться,
      Пятница, как бы Субботе не нажраться...

      5
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      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 1 июня 2017, 16:14

      Ну вот и все...Сказка закончилась.Жаль.

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