Бердыев покинул «Ростов»

Вице-президент «Ростова» Курбан Бердыев покинул донской клуб. Напомним, туркменский специалист работал с желто-синими с 2014 года.

Ранее сообщалось, что Бердыев может возглавить «Рубин», который тренировал в период с 2001 по 2013 год.

«От всего тренерского штаба хочу выразить самые искренние слова благодарности вам – болельщикам футбольного клуба «Ростов». Без вашей поддержки мы бы не смогли достичь тех результатов, которые имеем сегодня. Считаем, что мы неплохо поработали эти два года. Тренерский штаб всегда чувствовал себя здесь как дома.

Ростов-на-Дону – это футбольный регион с замечательными традициями и болельщиками. Но время не стоит на месте, необходимо продолжать движение вперед. В следующем сезоне футбольный клуб «Ростов» продолжит выступления уже под руководством нового тренерского штаба», – сказал Бердыев.

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