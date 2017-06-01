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Бердыев покинул «Ростов»

1 июня 2017, 14:00
49

Вице-президент «Ростова» Курбан Бердыев покинул донской клуб. Напомним, туркменский специалист работал с желто-синими с 2014 года.

Ранее сообщалось, что Бердыев может возглавить «Рубин», который тренировал в период с 2001 по 2013 год.

«От всего тренерского штаба хочу выразить самые искренние слова благодарности вам – болельщикам футбольного клуба «Ростов». Без вашей поддержки мы бы не смогли достичь тех результатов, которые имеем сегодня. Считаем, что мы неплохо поработали эти два года. Тренерский штаб всегда чувствовал себя здесь как дома.

Ростов-на-Дону – это футбольный регион с замечательными традициями и болельщиками. Но время не стоит на месте, необходимо продолжать движение вперед. В следующем сезоне футбольный клуб «Ростов» продолжит выступления уже под руководством нового тренерского штаба», – сказал Бердыев.

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Источник: ФК «Ростов»
Россия. Премьер-лига Ростов Бердыев Курбан
Комментарии (49)
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zarsm
1496314922
Спасибо Вам за все эти эмоции, Бекиевич. Готовимся к стыкам)
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ALeX-161-rus
1496316007
Спасибо Курбан Бекиевич за все то,что сделал для нашего клуба! За эту радость и эмоции! Дальнейших успехов Вам!
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compka
1496316977
За два последних сезона Ростов дома ни разу не проиграл. Спасибо
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vgarakh
1496317559
Спасибо Бердыеву за все!!! Долго будем вспоминать с благодарностью.
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Mahone
1496320643
Спасибо Бердыеву,сделал много для Дона,наверное невозможное
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арейская
1496320987
Жалко конечно, но этот яркий период его деятельности в "Ростове" не забудется, удачи в новом клубе...
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Абырвалг.
1496321784
"Команда мечты" осиротела.
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mutabor0992
1496322841
Ну вот и все...Сказка закончилась.Жаль.
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subbotaspartak
1496323638
Бердыю подняться, Ростову не затеряться, Футболу продолжаться, Пятница, как бы Субботе не нажраться...
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4agaaa
1496325763
Удачи Ростову!!! Благодарность Курбану Бекиевичу за чудо сезон, искренне болел за Ростов в еврокубках!!!спасибо и ещё раз спасибо!
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