«Динамо» предложило 6 миллионов за чилийского вингера

Московское «Динамо» хочет подписать сразу двух фланговых нападающих до закрытия летнего трансферного окна.

Один из кандидатов на усиление позиции вингера – Максимилиано Гутьеррес из «Индепендьенте».

Бело-голубые уже сделали официальное предложение по его трансферу в размере 6 миллионов евро.

Аргентинский клуб требует за игрока 8 миллионов. Переговоры находятся на продвинутой стадии.

Сам 22-летний чилиец готов продолжить карьеру в РПЛ. С ним собираются заключить контракт по схеме «4+1».