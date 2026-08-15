«Динамо» предложило 6 миллионов за чилийского вингера

Московское «Динамо» хочет подписать сразу двух фланговых нападающих до закрытия летнего трансферного окна.
Один из кандидатов на усиление позиции вингера – Максимилиано Гутьеррес из «Индепендьенте».
Бело-голубые уже сделали официальное предложение по его трансферу в размере 6 миллионов евро.
Аргентинский клуб требует за игрока 8 миллионов. Переговоры находятся на продвинутой стадии.
Сам 22-летний чилиец готов продолжить карьеру в РПЛ. С ним собираются заключить контракт по схеме «4+1».
- Гутьеррес на взрослом уровне забил 17 голов и сделал 6 ассистов в 97 матчах.
- Его рыночная стоимость – 3 миллиона евро.
- «Индепендьенте» принадлежит 50% прав на футболиста, оставшейся долей владеет чилийский «Уачипато».
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова