Глава РЖД определился с будущим Галактионова в «Локомотиве»

Глава РЖД Олег Белозeров принял решение по главному тренеру «Локомотива» Михаилу Галактионову.
Он выразил поддержку 42-летнему специалисту на общем собрании команды.
Также Белозeров попросил генерального директора московского клуба Бориса Ротенберга усилить состав.
- Галактионов возглавляет «Локо» с ноября 2022-го.
- Его контракт рассчитан до конца 2028 года.
- Столичная команда набрала лишь 3 очка в 4 турах РПЛ и занимает 12-е место в таблице лиги.
- Сообщалось о конфликте тренера с Ротенбергом.
Источник: «Чемпионат»