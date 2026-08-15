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  • Глава РЖД определился с будущим Галактионова в «Локомотиве»

Глава РЖД определился с будущим Галактионова в «Локомотиве»

15 августа, 14:12
4

Глава РЖД Олег Белозeров принял решение по главному тренеру «Локомотива» Михаилу Галактионову.

Он выразил поддержку 42-летнему специалисту на общем собрании команды.

Также Белозeров попросил генерального директора московского клуба Бориса Ротенберга усилить состав.

  • Галактионов возглавляет «Локо» с ноября 2022-го.
  • Его контракт рассчитан до конца 2028 года.
  • Столичная команда набрала лишь 3 очка в 4 турах РПЛ и занимает 12-е место в таблице лиги.
  • Сообщалось о конфликте тренера с Ротенбергом.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Локомотив Галактионов Михаил
Комментарии (4)
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Desma
1786793259
Денег нет, но попросил усилить состав? Наверное из своего кармана подкинет на усиление........
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Император 1
1786793373
Хоть поняли, что причина не в тренере.
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