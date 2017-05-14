Данильянц: «Грасия критиковал судей? «Ростов» заслуженно победил «Рубин».

Главный тренер «Ростова» Иван Данильянц поделился мнением о матче 28-го тура чемпионата России против «Рубина» (4:2). Напомним, ростовский клуб на данный момент занимает шестую строчку в турнирной таблице.

– Сегодня был непростой матч – мы играли против команды, у которой была победная серия. Кроме того, это был последний домашний матч, и ребята чувствовали ответственность и смогли порадовать болельщиков. До тех пор, пока выполнялся план на игру, результат был отличный. Как только сбросили обороты, перестали был агрессивными – позволили сопернику демонстрировать мастерство и забить дважды. Может, конечно, держали в голове следующую игру, которая уже через два дня. Но в целом ребята проявили характер и очень приятно что забили четыре гола, и что дубль удался Азмуну, от которого болельщики давно ждали голов.

– Что с Киреевым и Мевлей?

– Две из трех замен у нас вынужденные. Обычно мы не меняем защитников, меняем тех кто работает на скоростях и устает больше. Но сложилась такая ситуация, что и Мевля, и Симич не могли выдержать всю игру. По этой причине заменили Мевлю, который нас устраивал в игровом плане, но уже в перерыве сказал, что на пределе. Вышедший Симич тоже еще не совсем в порядке. Что до Киреева, то у него порвались связки и ключица вышла. Придется операцию делать. Хоть это и не перелом как у Граната, но все равно потребуется хирургия.

– Ваш коллега Хави Грасия много критиковал судейство...

– Видимо, это было что-то эмоциональное. Сегодня ребята продемонстрировали умение противостоять атакующему потенциалу «Рубина» и заслуженно победили.

– Цель – занять четвертое место?

– У нас, разумеется, есть желание четвертого места, но мы давно еще договорились с ребятами – мы готовимся к каждой следующей игре. Все так или иначе теряют очки, тем более при столь плотном календаре. Такой короткий игровой интервал нам неудобен, потому что у нас сейчас короткая скамейка и нет ротации. Например, у Полоза были судороги уже на 70-й минуте. Так что все непросто.

– У Азмуна был особый настрой на «Рубин»?

– Думаю все игравшие раньше в Казани ребята были очень мотивированы. Это дополнительная мотивация, но первая – желание красиво попрощаться с болельщиками в последнем домашнем матче сезона.