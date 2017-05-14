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    Данильянц: «Грасия критиковал судей? «Ростов» заслуженно победил «Рубин».

    Главный тренер «Ростова» Иван Данильянц поделился мнением о матче 28-го тура чемпионата России против «Рубина» (4:2). Напомним, ростовский клуб на данный момент занимает шестую строчку в турнирной таблице.

    – Сегодня был непростой матч – мы играли против команды, у которой была победная серия. Кроме того, это был последний домашний матч, и ребята чувствовали ответственность и смогли порадовать болельщиков. До тех пор, пока выполнялся план на игру, результат был отличный. Как только сбросили обороты, перестали был агрессивными – позволили сопернику демонстрировать мастерство и забить дважды. Может, конечно, держали в голове следующую игру, которая уже через два дня. Но в целом ребята проявили характер и очень приятно что забили четыре гола, и что дубль удался Азмуну, от которого болельщики давно ждали голов.

    – Что с Киреевым и Мевлей?

    – Две из трех замен у нас вынужденные. Обычно мы не меняем защитников, меняем тех кто работает на скоростях и устает больше. Но сложилась такая ситуация, что и Мевля, и Симич не могли выдержать всю игру. По этой причине заменили Мевлю, который нас устраивал в игровом плане, но уже в перерыве сказал, что на пределе. Вышедший Симич тоже еще не совсем в порядке. Что до Киреева, то у него порвались связки и ключица вышла. Придется операцию делать. Хоть это и не перелом как у Граната, но все равно потребуется хирургия.

    – Ваш коллега Хави Грасия много критиковал судейство...

    – Видимо, это было что-то эмоциональное. Сегодня ребята продемонстрировали умение противостоять атакующему потенциалу «Рубина» и заслуженно победили.

    – Цель – занять четвертое место?

    – У нас, разумеется, есть желание четвертого места, но мы давно еще договорились с ребятами – мы готовимся к каждой следующей игре. Все так или иначе теряют очки, тем более при столь плотном календаре. Такой короткий игровой интервал нам неудобен, потому что у нас сейчас короткая скамейка и нет ротации. Например, у Полоза были судороги уже на 70-й минуте. Так что все непросто.

    – У Азмуна был особый настрой на «Рубин»?

    – Думаю все игравшие раньше в Казани ребята были очень мотивированы. Это дополнительная мотивация, но первая – желание красиво попрощаться с болельщиками в последнем домашнем матче сезона.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.05.2017 22:14
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +165

      евгений сергеевичч 15 мая 2017, 19:10

      А что ему еще остается делать

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1934

      семёнычев 15 мая 2017, 07:47

      А разве с Оренбургом не в Ростове играют???
      А по теме то,что Симич с такой игрой-это проблема!!! Оба мяча его...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7917

      FanatSerj > семёнычев 15 мая 2017, 10:37

      нет, все оставшиеся матчи на выезде.

      0
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 15 мая 2017, 06:11

      Давай Лигу Европы!!!!!!!!!11

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1297

      compka 14 мая 2017, 23:58

      Успехов Ростову ! Мужики, держитесь !!!

      1
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      Рейтинг: +111

      Алекс Таранов 14 мая 2017, 23:47

      главное теперь победить на выезде 2 матча...

      1
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