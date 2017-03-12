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Данильянц: «Ростову» не хватило свежести после матча с «Манчестер Юнайтед»

12 марта 2017, 22:06

Главный тренер «Ростова» Иван Данильянц подвел итог матча 19-го тура РФПЛ против «Терека» (0:0), а также рассказал о состоянии ключевых игроков команды.

– Игра была непростой. Наши опасения касательно того, что у нас мало времени на восстановление, оказались верными. Ребятам было тяжело, не хватало свежести и скорости. Во втором тайме из огромного желания победить и ввиду замен удалось обострить игру. Создали голевые моменты, но, к сожалению, не забили. Ребята показали старание, желание забить, была поддержка трибун. Но у нас жесткий календарь и невозможность использовать некоторых футболистов по ряду причин.

– Вы изначально планировали выпустить Бухарова и Калачева?

– Замены планировали. Вы знаете, что Калачев один из тех футболистов, кто определяет игру нашей команды, но в Англии он не сыграет. Терентьев и Киреев – им предстоит выйти на поле в Манчестере. Киреев долго был без игровой практики, ему было тяжело, но это то, что нужно перетерпеть.

– Как команда поздравила Бухарова с днем рождения?

– Утром каждый футболист подошел и лично поздравил. И у нас на базе висит поздравление. А всей командой поздравили уже в раздевалке после матча.

– Как себя чувствует Гранат?

– Операции пока не было. Он был на стадионе, поддерживал ребят. Улетает в понедельник, и в ближайшие дни пройдет операция. Затем реабилитация и восстановление. Первичный диагноз подтвердился. Очень сожалеем, поэтому ребята вышли в футболках в его поддержку. Сроки восстановления? Полтора-два месяца. Это грустно, он был в очень хорошей форме.

– В каком состоянии Джанаев?

– Он уже приступил к работе. Еще есть остаточные болевые ощущения. Джанаев должен набрать форму, приобрести уверенность в своих силах. Он работяга, за ним не заржавеет. Как только восстановит все качества, будет играть. Но, думаю, в Манчестере он еще не сможет выйти на поле.

Матч между «Ростовом» и «Манчестер Юнайтед» состоится 16 марта в Англии.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Ростов Ахмат Бухаров Александр Гранат Владимир Джанаев Сослан Киреев Игорь Калачев Тимофей Данильянц Иван
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