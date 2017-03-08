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    Данильянц: «Нужно принять как данное, что поле будет одинаковым для всех»

    Главный тренер «Ростова» Иван Данильянц в преддверии первого матча 1/8 финала Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед» поделился мнением о качестве газона на стадионе «Олимп-2», где пройдет игра. Ранее Жозе Моуринью, возглавляющий «красных дьяволов», подверг критике уровень подготовленности поля.

    «Поле действительно не того качества, на котором привыкли играть наши соперники. Из телетрансляций мы видели хорошие поля на «Уэмбли» и в Манчестере, но мы живем в таких реалиях. Поле будет одинаковым для всех, это просто надо принять как данное.

    Мы уже провели матч на таком газоне со «Спартой». Это было раньше и поле было хуже. Это не в нашей компетенции, так что этот вопрос должен быть адресован УЕФА. Мы тоже хотели бы играть на таких полях, на которых играет «МЮ». Но в данном случае это невозможно», – сказал Данильянц.

    Напомним, первый матч 1/8 финала Лиги Европы между «Ростовом» и «Манчестер Юнайтед» пройдет завтра и начнется в 21:00 по московскому времени. Ответная игра состоится 16 марта.

    Источник: Чемпионат.ком

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    08.03.2017 17:01
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +5904

      mialkov 8 марта 2017, 20:45

      Соперник - классный, но и мы - не простачки! Ростов, вперед за победой!!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 8 марта 2017, 18:58

      прав на все сто играйте и не нойте

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +84

      kto eto 8 марта 2017, 18:19

      Больше побед, больше доходов, выше престижность клуба... лучше поле. Делай историю Ростов, завтра тебе предоставиться такая возможность!

      4
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      Рейтинг: +320

      MrRonRSM > ЗЕНИТ ОЛА ОЛЕ ОЛА 8 марта 2017, 18:51

      Зенька уже опозорил... ыыыы

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +320

      MrRonRSM > ЗЕНИТ ОЛА ОЛЕ ОЛА 8 марта 2017, 22:15

      Да лучше от баварии 5мчем от маккаби 3 и от андерлехта 2 или вспомнить как твенте 3 отгружал

      0
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      Рейтинг: +191

      Rostov 61 > ЗЕНИТ ОЛА ОЛЕ ОЛА 9 марта 2017, 11:06

      Ты забыл как андерлехт вас ебнул! Закрой свою вафельницу и молча с завистью смотри как Ростов играет

      1
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 8 марта 2017, 18:13

      Для тактики Ростова качество поля не имеет значения.Маур сгущает краски - Спарта не плакалась.Всё может получится!

      6
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      Рейтинг: +583

      MURAD F. A. 8 марта 2017, 17:52

      удачи ростову, уверен что они покажут настоящий футбол, выложатся по полной

      5
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      Рейтинг: +315

      maksspartak 8 марта 2017, 17:51

      Давайте Ростов удачи в игре )) завтра смотреть буду , надеюсь что все будет ок

      6
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