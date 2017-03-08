Данильянц: «Нужно принять как данное, что поле будет одинаковым для всех»

Главный тренер «Ростова» Иван Данильянц в преддверии первого матча 1/8 финала Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед» поделился мнением о качестве газона на стадионе «Олимп-2», где пройдет игра. Ранее Жозе Моуринью, возглавляющий «красных дьяволов», подверг критике уровень подготовленности поля.

«Поле действительно не того качества, на котором привыкли играть наши соперники. Из телетрансляций мы видели хорошие поля на «Уэмбли» и в Манчестере, но мы живем в таких реалиях. Поле будет одинаковым для всех, это просто надо принять как данное.

Мы уже провели матч на таком газоне со «Спартой». Это было раньше и поле было хуже. Это не в нашей компетенции, так что этот вопрос должен быть адресован УЕФА. Мы тоже хотели бы играть на таких полях, на которых играет «МЮ». Но в данном случае это невозможно», – сказал Данильянц.

Напомним, первый матч 1/8 финала Лиги Европы между «Ростовом» и «Манчестер Юнайтед» пройдет завтра и начнется в 21:00 по московскому времени. Ответная игра состоится 16 марта.