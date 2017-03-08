Моуринью: «Трудно поверить, что «МЮ» придется играть на таком поле»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью в преддверии первого матча 1/8 финала Лиги Европы против «Ростова» выразил свое недовольство газоном на стадионе «Олимп-2». Португальский специалист дал понять, что ему придется подумать над тем, кто из его состава будет играть в таких условиях.

«Мне по-прежнему трудно поверить, что мы сыграем завтра. Сыграем завтра на этом поле, если это вообще можно назвать полем. Я не знаю, кто завтра будет играть. Летом мы с «Манчестер Сити» должны были сыграть в Китае на подобном поле, но тогда игру отменили», – приводит слова Моуринью корреспондент «Бомбардира» Тимофей Яценко.

Напомним, что матч «Ростов» – «Манчестер Юнайтед» состоится 9 марта в Ростове-на-Дону и начнется в 21:00 по московскому времени.