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    Моуринью: «Трудно поверить, что «МЮ» придется играть на таком поле»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью в преддверии первого матча 1/8 финала Лиги Европы против «Ростова» выразил свое недовольство газоном на стадионе «Олимп-2». Португальский специалист дал понять, что ему придется подумать над тем, кто из его состава будет играть в таких условиях.

    «Мне по-прежнему трудно поверить, что мы сыграем завтра. Сыграем завтра на этом поле, если это вообще можно назвать полем. Я не знаю, кто завтра будет играть. Летом мы с «Манчестер Сити» должны были сыграть в Китае на подобном поле, но тогда игру отменили», – приводит слова Моуринью корреспондент «Бомбардира» Тимофей Яценко.

    Напомним, что матч «Ростов» – «Манчестер Юнайтед» состоится 9 марта в Ростове-на-Дону и начнется в 21:00 по московскому времени.

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.03.2017 13:54
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    Комментарии67
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 9 марта 2017, 10:50

      Да какая разница, Ростов победит МЮ на любом поле.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 9 марта 2017, 01:01

      балабол))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +38

      Dj-Sog 8 марта 2017, 22:45

      Моуринью: «Мы с Ибрагимовичем из поколения мужиков, которые не плачутся в СМИ»

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2862

      nemolod 8 марта 2017, 22:44

      Пусть скажет спасибо,что играть в это время года в Ростове,а не в том же Оренбурге к примеру! Зима в этом году была долгая и холодная даже в южных краях! Лучше пусть на грудь примет для успокоения нервной системы!

      0
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      Рейтинг: +10

      Zenit_EKB_Ural 8 марта 2017, 21:06

      Ты нытик просто боишься влитеть Ростову,вот заранее и нашел на че потом спереть отмазка

      0
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    • ...
      Рейтинг: +110

      Baich 8 марта 2017, 19:30

      Даёшь матч на колхозном поле полным удобрениями?

      -2
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      Рейтинг: +315

      maksspartak 8 марта 2017, 18:55

      пускай к нам в Новосибирск на стадион Спартак приезжает )) у нас щас поле в самый раз ))))

      0
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 8 марта 2017, 18:21

      Это просто плач Мауриньо.Мастерам поле никогда не мешает!Сколько к нам приезжали в мороз и снег и уезжали с победой.Не надо на это обращать внимание - он хитрый тип.

      1
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      Рейтинг: +432

      --Сергей-- > Gullit 76 8 марта 2017, 20:01

      Как раз наоборот мастерам плохое поле может помешать.

      0
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 > --Сергей-- 8 марта 2017, 22:37

      Дай бог!

      0
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      Рейтинг: +988

      опус 2 8 марта 2017, 18:01

      Нытьё началось !

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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 8 марта 2017, 18:00

      Если не в Ростове, то где иметь в марте приличный газон?
      Но не надо поднимать звон.
      А надо их в Манчестере надрать,
      На ровной травке, твою мать.

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