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  • Моуринью: «Трудно поверить, что «МЮ» придется играть на таком поле»

Моуринью: «Трудно поверить, что «МЮ» придется играть на таком поле»

8 марта 2017, 13:54
66

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью в преддверии первого матча 1/8 финала Лиги Европы против «Ростова» выразил свое недовольство газоном на стадионе «Олимп-2». Португальский специалист дал понять, что ему придется подумать над тем, кто из его состава будет играть в таких условиях.

«Мне по-прежнему трудно поверить, что мы сыграем завтра. Сыграем завтра на этом поле, если это вообще можно назвать полем. Я не знаю, кто завтра будет играть. Летом мы с «Манчестер Сити» должны были сыграть в Китае на подобном поле, но тогда игру отменили», – приводит слова Моуринью корреспондент «Бомбардира» Тимофей Яценко.

Напомним, что матч «Ростов» – «Манчестер Юнайтед» состоится 9 марта в Ростове-на-Дону и начнется в 21:00 по московскому времени.

Источник: Бомбардир.ру
Лига Европы Ростов Манчестер Юнайтед Моуринью Жозе
Комментарии (66)
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polt
1488970666
Матч отменить, МЮ засчитать поражение 0-3.
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Андрей 26 rus
1488971847
Да иди ты нахуй Маур ебучий тебя вьебут и тут и там
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каа
1488973879
Может показаться что страхуется)))...Ростов то может и цапнуть... Удачи Ростову...Завтра думаю все адекватные болельщики будут болеть за наших вне зависимости от клубной принадлежности...
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Garrincha58
1488977015
а что вы все хотите кругом же одни бездари которые не должны и близко иметь дела с футболом почему в Питере идеальное поле, а в южном городе нет это нонсенс я понимаю в Ростове голод надо сажать картофель на этом поле чтобы прокормить команду, а еще на новеньком стадионе Гинера поле ни сколько не лучше он тоже наверное сажал картофель чтобы отдать долги по кредитам разве может быть у нас футбол если кругом вот такие дела, а деньги причем гос-ные тратятся огромадные, а где толк?
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Hangeldi
1488977989
А Ростов всю жизнь играет!!!
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subbotaspartak
1488985228
Если не в Ростове, то где иметь в марте приличный газон? Но не надо поднимать звон. А надо их в Манчестере надрать, На ровной травке, твою мать.
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опус 2
1488985294
Нытьё началось !
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Baich
1488990625
Даёшь матч на колхозном поле полным удобрениями?
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Dj-Sog
1489002349
Моуринью: «Мы с Ибрагимовичем из поколения мужиков, которые не плачутся в СМИ»
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vgarakh
1489045857
Да какая разница, Ростов победит МЮ на любом поле.
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