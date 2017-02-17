Данильянц: «Несмотря на середину февраля, ребята были в хорошем состоянии»

Главный тренер «Ростова» Иван Данильянц поделился мнением о матче плей-офф Лиги Европы против «Спарты» (4:0), а также рассказал, по каким причинам участие в игре не принял голкипер Сослан Джанаев.

– Всех с победой. С победой в первом тайме этого большого противостояния. Получился хороший матч по содержанию и результативности. Хотя только середина февраля, ребята были в хорошем состоянии, быстрее соперника в принятии решений, единоборствах и реализации моментов.

– Как выбирали группу атаки?

– Получилось в атаке две пары хороших футболистов – в первом тайме Полоз и Бухаров, во втором – Азмун и Девич. Это были разные таймы с разными задачами, вторая пара вышла на усиление. Нельзя сказать, что предпочтение отдано кому-то, просто было решение, что игру начнут Бухаров и Полоз, тем более что он системный футболист, который может помочь и в обороне. Во втором тайме вторая пара тоже проявила себя, было много интересных ходов. Целый ряд интересных атак не воплотились в голы, но было видно, что у нас есть резерв в атаке.

– Как состояние Джанаева?

– Почти весь период подготовки он не был в строю, Перед началом сборов он выезжал на консультацию и терапию в Германию, это не позволило ему заниматься. В последнем контрольном матче только сыграл. По-прежнему беспокоит его плечо, и было принято решение, что он сегодня не играет. По той же причине он не был в запасе, потому что это та же нагрузка.

Ответная встреча состоится 23 февраля в Чехии.