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    Данильянц: «Ростов» создал очень много моментов в игре с «Арсеналом», но не получилось»

    Главный тренер «Ростова» Иван Данильянц подвел итоги матча 27-го тура РФПЛ с «Арсеналом» (0:1). По словам специалиста, желто-синие создали очень много моментов у ворот туляков, но в итоге все равно проиграли. Также он отметил, что ростовчане не имели возможность усилить игру из-за короткой скамейки.

    «В футболе часто так бывает, что, когда не забиваешь ты, забивают тебе. Мы контролировали игру и создали очень много моментов, которые планировали реализовать, но не получилось.

    Безусловно, фактор короткой скамейки всегда присутствует, и у нас не было возможности усилить игру так, как мы это делаем. У нас уже несколько матчей подряд большая группа футболистов не в состоянии играть», – сказал Данильянц в эфире телеканала «Наш футбол».

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.05.2017 19:13
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +39

      Мутный Рай 7 мая 2017, 10:41

      Договорные! Любой понимающий поймет... Я только увидел 4-ри момента где Ростов не захотел забивать (осозноно) да и в матче не желание бороться!

      0
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      Рейтинг: +1941

      Таганский 7 мая 2017, 00:03

      Иногда банальные высказывания надоедают..

      0
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      Рейтинг: +503

      xapaycm 6 мая 2017, 22:46

      Вот уже два года Ростов мастерски теряет очки с аутсайдерами.

      0
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 6 мая 2017, 19:57

      "Ну и в жопу эту ЛЕ" - сказал Ерохин, не реализовав два сто процентных моментов )))
      "Ну и в жопу этот Ливерпуль" - сказал Азмун перестав вообще забивать.
      "Да идите вы все сами в жопу, я из Динамо уходил не для того, чтобы в ФНЛ играть!" - сказал Габулов.

      1
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      Рейтинг: +1934

      семёнычев 6 мая 2017, 19:37

      Игра в футбол заключается в забивании круглого мячика в ворота, а не в создании моментов, когда круглый мячик прыгает рядом, но не проходит внутрь..
      Я никак не пойму, почему два форварда перестали забивать? Вы их там кормите что ли чем-то, от чего глаз кости и нога не слушает ся? Не хотите продавать? И намеренно портите?

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