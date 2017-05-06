Данильянц: «Ростов» создал очень много моментов в игре с «Арсеналом», но не получилось»

Главный тренер «Ростова» Иван Данильянц подвел итоги матча 27-го тура РФПЛ с «Арсеналом» (0:1). По словам специалиста, желто-синие создали очень много моментов у ворот туляков, но в итоге все равно проиграли. Также он отметил, что ростовчане не имели возможность усилить игру из-за короткой скамейки.

«В футболе часто так бывает, что, когда не забиваешь ты, забивают тебе. Мы контролировали игру и создали очень много моментов, которые планировали реализовать, но не получилось.

Безусловно, фактор короткой скамейки всегда присутствует, и у нас не было возможности усилить игру так, как мы это делаем. У нас уже несколько матчей подряд большая группа футболистов не в состоянии играть», – сказал Данильянц в эфире телеканала «Наш футбол».