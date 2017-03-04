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    Данильянц: «Джанаев? Самое страшное уже позади»

    Главный тренер «Ростова» Иван Данильянц рассказал о причинах отсутствия в матче 18-го тура РФПЛ с «Томью» (6:0) Дмитрия Полоза и Сослана Джанаева. Российский специалист сообщил, что оба футболиста пропустили игру из-за повреждений.

    «Полоза не было, так как в игре со «Спартой» он получил небольшое повреждение передней поверхности бедра. Был риск, и, чтобы его исключить мы дали ему отдохнуть.

    Джанаев? Он провел два обследования в Барселоне и приехал с хорошими новостями. У него нет противопоказаний. Нужно набрать игровую форму, получить чувство уверенности. Самое страшное уже позади», – сказал Данильянц.

    Источник: «Советский спорт»

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    04.03.2017 07:54
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1941

      Таганский 5 марта 2017, 00:06

      Ждем вас в строю, ребятки!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 4 марта 2017, 10:45

      Здоровья и быстрого набора кондиций Джанаеву!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +431

      aurora5858 4 марта 2017, 10:04

      Уважение к. Джанаеву за упорство к достижению успеха. Все думали что у него нет стабильности.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +3254

      David_Fio 4 марта 2017, 08:51

      Здоровья! без них Ростову сложно придется!

      4
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