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Данильянц: «Джанаев? Самое страшное уже позади»

4 марта 2017, 07:54
4

Главный тренер «Ростова» Иван Данильянц рассказал о причинах отсутствия в матче 18-го тура РФПЛ с «Томью» (6:0) Дмитрия Полоза и Сослана Джанаева. Российский специалист сообщил, что оба футболиста пропустили игру из-за повреждений.

«Полоза не было, так как в игре со «Спартой» он получил небольшое повреждение передней поверхности бедра. Был риск, и, чтобы его исключить мы дали ему отдохнуть.

Джанаев? Он провел два обследования в Барселоне и приехал с хорошими новостями. У него нет противопоказаний. Нужно набрать игровую форму, получить чувство уверенности. Самое страшное уже позади», – сказал Данильянц.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Томь Ростов Джанаев Сослан Полоз Дмитрий Данильянц Иван
Комментарии (4)
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David_Fio
1488606669
Здоровья! без них Ростову сложно придется!
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aurora5858
1488611060
Уважение к. Джанаеву за упорство к достижению успеха. Все думали что у него нет стабильности.
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Pro100Kid
1488613530
Здоровья и быстрого набора кондиций Джанаеву!
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Таганский
1488661584
Ждем вас в строю, ребятки!!
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