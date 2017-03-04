Данильянц: «Джанаев? Самое страшное уже позади»

Главный тренер «Ростова» Иван Данильянц рассказал о причинах отсутствия в матче 18-го тура РФПЛ с «Томью» (6:0) Дмитрия Полоза и Сослана Джанаева. Российский специалист сообщил, что оба футболиста пропустили игру из-за повреждений.

«Полоза не было, так как в игре со «Спартой» он получил небольшое повреждение передней поверхности бедра. Был риск, и, чтобы его исключить мы дали ему отдохнуть.

Джанаев? Он провел два обследования в Барселоне и приехал с хорошими новостями. У него нет противопоказаний. Нужно набрать игровую форму, получить чувство уверенности. Самое страшное уже позади», – сказал Данильянц.