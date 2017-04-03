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    Данильянц: «Для нас ничья с «Краснодаром» — потеря очков, но ребята проявили старание»

    Главный тренер «Ростова» Иван Данильянц поделился мнением о матче 21 тура чемпионата России с «Краснодаром» (0:0).

    «Было настоящее дерби, никто не хотел уступать. Обе команды стремились победить, атаковали. В первом тайме нам было нелегко. Нужно было время, чтобы приспособиться к игре «Краснодара», у них отличные комбинационные взаимодействия. Во втором тайме мы имели преимущество, хотя и у «Краснодара» были шансы забить.

    Думаю, результат справедлив. Для нас это потеря очков, но ребята проявили старание. Чувствовался недостаток игровых кондиций. Связано с тем, что часть наших игроков уезжала в сборные. Во втором тайме терпели, разозлились, побежали и смогли переломить игру», — сказал специалист.

    Участник 1/8 финала Лиги Европы занимает седьмое место в турнирной таблице РФПЛ.

    Источник: «Матч ТВ»

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    03.04.2017 22:49
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +583

      MURAD F. A. 4 апреля 2017, 06:57

      достойные команды, достойная игра

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1934

      семёнычев 4 апреля 2017, 01:03

      Данильянц: «Для нас ничья с «Краснодаром» — потеря очков, но ребята проявили старание»
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      после "но" слова лишние.......
      есть матчи за "шесть очков" и их сливать недопустимо....

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