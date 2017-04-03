Данильянц: «Для нас ничья с «Краснодаром» — потеря очков, но ребята проявили старание»

Главный тренер «Ростова» Иван Данильянц поделился мнением о матче 21 тура чемпионата России с «Краснодаром» (0:0).

«Было настоящее дерби, никто не хотел уступать. Обе команды стремились победить, атаковали. В первом тайме нам было нелегко. Нужно было время, чтобы приспособиться к игре «Краснодара», у них отличные комбинационные взаимодействия. Во втором тайме мы имели преимущество, хотя и у «Краснодара» были шансы забить.

Думаю, результат справедлив. Для нас это потеря очков, но ребята проявили старание. Чувствовался недостаток игровых кондиций. Связано с тем, что часть наших игроков уезжала в сборные. Во втором тайме терпели, разозлились, побежали и смогли переломить игру», — сказал специалист.

Участник 1/8 финала Лиги Европы занимает седьмое место в турнирной таблице РФПЛ.