Данильянц: «Ростов» достойно представил страну, город и болельщиков в еврокубках»

Главный тренер «Ростова» Иван Данильянц после поражения от «Манчестер Юнайтед» в ответной встрече 1/8 финала Лиги Европы (0:1; 1:2 по сумме двух матчей) подвел итог выступления команды в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

«Это был еще один праздник для наших болельщиков и для команды. Сегодня наши ребята провели сложную игру против сильного соперника, одной из лучших команд мира — с традициями, историей, трофеями. Продемонстрировали характер, сплоченность, боевой дух.

Интрига в матче сохранялась до конца. Закончили игру в атаке и с хорошими шансами для того, чтобы сравнять счет. Благодарны всем нашим болельщикам, которые верили в нас. Несмотря на то что мы играли с соперником, намного превосходящим нас в силе и мастерстве, все равно они были здесь, на трибуне, мы их слышали.

Нашим ребятам удалось достойно представить нашу страну, наш город, клуб и всех наших болельщиков», – сказал специалист в эфире программы «Все на матч».

После 19 туров чемпионата России команда занимает восьмое место в турнирной таблице.