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  • Данильянц: «Ростов» достойно представил страну, город и болельщиков в еврокубках»

Данильянц: «Ростов» достойно представил страну, город и болельщиков в еврокубках»

17 марта 2017, 01:57
38

Главный тренер «Ростова» Иван Данильянц после поражения от «Манчестер Юнайтед» в ответной встрече 1/8 финала Лиги Европы (0:1; 1:2 по сумме двух матчей) подвел итог выступления команды в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

«Это был еще один праздник для наших болельщиков и для команды. Сегодня наши ребята провели сложную игру против сильного соперника, одной из лучших команд мира — с традициями, историей, трофеями. Продемонстрировали характер, сплоченность, боевой дух.

Интрига в матче сохранялась до конца. Закончили игру в атаке и с хорошими шансами для того, чтобы сравнять счет. Благодарны всем нашим болельщикам, которые верили в нас. Несмотря на то что мы играли с соперником, намного превосходящим нас в силе и мастерстве, все равно они были здесь, на трибуне, мы их слышали.

Нашим ребятам удалось достойно представить нашу страну, наш город, клуб и всех наших болельщиков», – сказал специалист в эфире программы «Все на матч».

После 19 туров чемпионата России команда занимает восьмое место в турнирной таблице.

Источник: Чемпионат.ком
Лига Европы Ростов Данильянц Иван
Комментарии (38)
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Томь вперёд
1489713200
Отличные слова! Всё по делу! Ростов - МУЖЧИНЫ!!!
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pegas1276
1489718470
Ростов красавы, респек и уважуха ... показали как надо игратиь с мировыми грандами))) еще раз спасибо за игру)))
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Krossmen73
1489719294
Сегодня тот момент когда даже такое обидное поражение вызывает только положительные эмоции.Спасибо Ростов!!!!МУЖИКИ заставили уважать себя всех адекватных болельщиков нашей страны.Теперь главное сохранить состав и решить проблему с финансами...Обидно будет если что не сложится....Ну и теперь ждём нового евросезона! "Аппетит приходит во время еды"!!!!))))
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батог
1489720603
Ростов -молодцы!!! Фолов поменьше надо. Жаль Калачева не было!
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84aivengo
1489721078
спасибо ,Ростов, за все ! ты точно войдешь в историю....
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Muhametshin
1489722062
Ростов настоящие мужики, если бы не дисквалификация калачёва гацкана и граната больше чем уверен, как минимум мы бы забили а как максимум прошли бы дальше, но всё равно молодцы, это тот момент когда поражение хоть и обидное но команду хочется только хвалить.
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mihail200606
1489724737
Красавчики...сделали все что могли. Ромеро сученыш потянул штрафной на последней секунде..
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Zly
1489725175
Вы привезли в город именитых соперников и достойно с ними боролись, в лч группу смерти потянули, ле бились, не хватило чуть-чуть. Спасибо вам, мужики, за игру.
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aurora5858
1489725378
Чему радоваться? Возили весь матч
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VVM1964
1489730688
РОСТОВ ВЫГЛЯДЕЛ ДОСТОЙНЕЕ ВСЕ ИЗ ЧИСЛА КОМАНД ПРЕДСТАВЛЯЮЩИХ РОССИЮ , ЖЕЛАЮ ИМ И В ЭТОМ ГОДУ ПРОБИТЬСЯ В ЕВРО КУБКИ .
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