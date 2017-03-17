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    Данильянц: «Ростов» достойно представил страну, город и болельщиков в еврокубках»

    Главный тренер «Ростова» Иван Данильянц после поражения от «Манчестер Юнайтед» в ответной встрече 1/8 финала Лиги Европы (0:1; 1:2 по сумме двух матчей) подвел итог выступления команды в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

    «Это был еще один праздник для наших болельщиков и для команды. Сегодня наши ребята провели сложную игру против сильного соперника, одной из лучших команд мира — с традициями, историей, трофеями. Продемонстрировали характер, сплоченность, боевой дух.

    Интрига в матче сохранялась до конца. Закончили игру в атаке и с хорошими шансами для того, чтобы сравнять счет. Благодарны всем нашим болельщикам, которые верили в нас. Несмотря на то что мы играли с соперником, намного превосходящим нас в силе и мастерстве, все равно они были здесь, на трибуне, мы их слышали.

    Нашим ребятам удалось достойно представить нашу страну, наш город, клуб и всех наших болельщиков», – сказал специалист в эфире программы «Все на матч».

    После 19 туров чемпионата России команда занимает восьмое место в турнирной таблице.

    Источник: Чемпионат.ком

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    17.03.2017 01:57
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    Комментарии36
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      Рейтинг: +73

      Lexx09 17 марта 2017, 20:00

      Ростов-Красавцы!!!! Немного не хватило.... маловато опыта.. Ну ничего мы еще сыграем в Лиге чемпионов:)

      0
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      Рейтинг: +13316

      Михайловский Технарь 17 марта 2017, 11:12

      Молодцы мужики. Не стыдно за них

      1
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      Рейтинг: +17971

      арейская 17 марта 2017, 11:10

      Респект всем, клубу, игрокам ну и нам,болельщикам тоже, хорошо болели, не опускались до оскорблений, понимая с кем пришлось сражаться

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +248

      Kikujiro 17 марта 2017, 10:50

      Молодцы ростовчане!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +420

      яйва-яйва 17 марта 2017, 10:49

      Молодцы!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +33

      kazak162 17 марта 2017, 10:48

      Спасибо Ростову за европейский поход,теперь надо бросить все силы на чемпионат РФПЛ и занять в итоге второе или третье место!

      3
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      Рейтинг: +23534

      Мары 17 марта 2017, 10:42

      Ростов реально достойно выступил.
      Красавцы парни.

      0
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      Рейтинг: +18968

      zico2205 17 марта 2017, 10:23

      Может быть настала пора Газпрому сменить Зенит на Ростов???

      5
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      Рейтинг: +33

      kazak162 > zico2205 17 марта 2017, 10:48

      Не надо,большие деньги портят людей!

      1
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 17 марта 2017, 10:13

      Жаль не было Калачева, Гацкана, Граната, Джанаева, игра была бы другой.

      3
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      Рейтинг: +1934

      семёнычев > vgarakh 17 марта 2017, 16:46

      Это очередной урок тому же Гацкану, по поводу того, когда можно нарушать на жёлтую, а когда лучше повременить....
      Бердыев ТРЕБУЕТ от игроков МАКСИМАЛЬНОЙ ОТДАЧИ в каждом эпизоде и это служит иногда плохую службу...
      Ведь, если бы Калачёв и Гацкан поберегли эмоции( а значит нарушили принцип максимальной отдачи), то вполне могли помочь Ростову в Англии, но это уже совсем другая история...

      0
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      Рейтинг: +722

      Urry 17 марта 2017, 08:59

      Жаль, что не забили

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