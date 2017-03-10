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    Гранат выбыл до конца сезона из-за перелома ключицы

    Главный тренер «Ростова» Иван Данильянц прокомментировал состояние защитника Владимира Граната, получившего травму в матче 1/8 финала Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед» (1:1). У футболиста диагностирован перелом ключицы.

    «Врачи сейчас информировали нас, что у Граната перелом ключицы со смещением, требуется операция. Она будет в понедельник. Его мы потеряли до конца сезона, вероятно, травма тяжелая», – сказал Данильянц.

    Напомним, ответную встречу, которая пройдет 16 марта в Англии пропустят также Тимофей Калачев и Александр Гацкан.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    10.03.2017 00:04
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +76

      takca 10 марта 2017, 11:57

      Игрока жалко.Может до конца сезона забыть о игре. в ответке будет очень тяжко .Держись Ростов.

      1
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 10 марта 2017, 10:59

      Большая потеря особенно для РПЛ, скамейки нет, а тут еще и игрок с правильным паспортом сломался.

      1
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      Рейтинг: +1049

      mig28 10 марта 2017, 09:19

      Здоровья!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +631

      pegas1276 10 марта 2017, 08:25

      мда, не есть хорошо, скорейшего выздоровления)))

      3
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 10 марта 2017, 06:47

      Большой лось отлетел от маленького Мхитаряна, это говорит о физподготовке. Ну и поле, при падении на которое ломаются кости, сами готовили.

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +320

      MrRonRSM 10 марта 2017, 05:28

      По сути сам виноват не надо было специально падать видно было что подставлялся только зачем до мяча не кто добрался бы вот и получил на ровном месте... конечно ппц а ответке пол состава не будет да еще у них дома, а Гранату только здоровья и быстрого возвращения на поле

      1
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      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд 10 марта 2017, 04:51

      Одуреть! Владимиру здоровья и скорейшего выздоровления!

      5
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 10 марта 2017, 02:35

      Хреново... Скамейка короткая

      3
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      Рейтинг: +213

      NEMETSRUS 10 марта 2017, 01:21

      Армяшка переделаный

      -1
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      Рейтинг: +4351

      Yurok161 10 марта 2017, 00:39

      Это не красные дьяволы,а красные черты.Во главе с судьей...Часть травмировали,часть на желтую спровоцировали.Володю жалко.Только начал выходить на норм уровень...Скорее поправляйся!!

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