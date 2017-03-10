Гранат выбыл до конца сезона из-за перелома ключицы

Главный тренер «Ростова» Иван Данильянц прокомментировал состояние защитника Владимира Граната, получившего травму в матче 1/8 финала Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед» (1:1). У футболиста диагностирован перелом ключицы.

«Врачи сейчас информировали нас, что у Граната перелом ключицы со смещением, требуется операция. Она будет в понедельник. Его мы потеряли до конца сезона, вероятно, травма тяжелая», – сказал Данильянц.

Напомним, ответную встречу, которая пройдет 16 марта в Англии пропустят также Тимофей Калачев и Александр Гацкан.