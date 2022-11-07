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Александр Гацкан
Главные новости
Текст
В 2011-м шейхи обещали, что «ПСЖ» возьмет ЛЧ. Дальше были сплошные разочарования
2
12:34
В РФС прокомментировали отсутствие Мешкова среди судей 19-го тура РПЛ. Он работал на матче «Спартак» – «Урал»
12:25
Фердинанд назвал двух форвардов, идеально подходящих для «Манчестер Юнайтед»
11:55
Мюллер: «Игры против Месси складываются хорошо, а вот Роналду времeн «Реала» был нашей проблемой»
11:42
Тренер «ПСЖ» Гальтье оценил поражение от «Баварии» в ЛЧ
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Все новости
12:16
Матч Иран – Россия может пройти без зрителей
12:03
«Не представляю, чтобы президент менялся». Экс-игрок «Динамо» Москвичев рассказал о встрече с Путиным
11:49
Писарский: «Мне нравится игра Дзюбы»
11:34
Матч России и Ирака перенесли из Сочи в Санкт-Петербург по трем причинам
1
11:20
Ришарлисон: «Этот сезон – просто дерьмо. Невозможно понять, почему я не играю»
11:11
Озбилиз: «У «Спартака» всегда есть шансы на чемпионство»
1
11:00
Месси в 150-й раз вышел в старте на игру ЛЧ. Больше только у 2 футболистов
10:54
Стало известно, будет ли Fan ID на матче Россия – Ирак
3
10:48
Мбаппе ответил, повлияет ли ранний вылет из ЛЧ на его будущее в «ПСЖ»
1
10:41
Писарский: «Учителя, врачи, шахтеры получают несправедливо мало, но я на это повлиять не могу»
10:33
Конте прокомментировал вылет «Тоттенхэма» из Лиги чемпионов
10:25
Названы судьи на матчи 19-го тура РПЛ
6
10:10
«ПСЖ» проиграл 6 матчей в 2023-м. До Нового года команда шла без поражений в сезоне
09:56
Нимели: «Я всегда готов вернуться в «Спартак»
1
09:43
Нагельсман объяснил, почему «Бавария» заслужила победу над «ПСЖ»
09:30
Стало известно, в каком городе сыграют сборные России и Ирака
6
09:15
Месси впервые в карьере не смог выйти в 1/4 финала ЛЧ в 2 сезонах подряд, играя за одну команду
3
08:55
Быстров назвал фаворита в паре «Байер» – «Ференцварош»
1
08:44
«ПСЖ» установил личный антирекорд в ЛЧ
2
08:37
Пиоли высказался о выходе «Милана» в 1/4 финала ЛЧ
08:29
Месси вылетел из Лиги чемпионов в 1/8 финала 3-й сезон подряд
2
08:16
Только одна команда провела больше матчей в ЛЧ, ни разу не выиграв турнир, чем «ПСЖ»
07:58
Мбаппе прокомментировал вылет «ПСЖ» из Лиги чемпионов
5
07:49
0:0 с «Миланом» – первая домашняя нулевая ничья «Тоттенхэма» за 5,5 лет
07:40
Месси не сыграет в финале ЛЧ в восьмом сезоне подряд
2
07:31
Названы претенденты на звание игрока недели в Лиге чемпионов
07:20
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Александр Гацкан
Полузащитник
Имя
Александр
Отчество
Михайлович
Фамилия
Гацкан
Команда
Завершил карьеру
Гражданство
Позиция
Полузащитник
Дата рождения
27 марта 1984 (38 лет)
Рост
186
Вес
79
Статистика
Новости
Статьи
Посты
7 ноября 2022
23:44
Гацкан оценил шансы «Ростова» на чемпионство в этом сезоне РПЛ
2
18:01
Гацкан назвал странным поведение руководства «Зенита» по отношению к Чистякову
1
24 сентября 2022
22:32
Гацкан считает, что сборная России недооценила Киргизию: «Иногда киргизы выглядели лучше»
2
26 июля 2022
17:35
Гацкан: «Черников переплюнет меня»
19 июля 2022
17:34
Фото
«Ростов» подписал профессиональный контракт с сыном Гацкана
10 марта 2022
17:48
Гацкан: «Нужно открывать трансферное окно в России. Все должны быть в равных условиях»
18 ноября 2021
19:28
Фото
Гацкан стал тренером академии «Ростова»
2
27 сентября 2021
11:30
Гацкан готов войти в тренерский штаб «Ростова»
12
1 сентября 2021
15:59
Гацкан – о Карпине: «Выбор РФС удивил. Казалось, что сборной должен руководить человек с духом победителя»
1
29 июля 2021
21:45
«Ростов»: «Удачи, Гац. Благодарим за 11 лет»
1
19:51
Фото
37-летний Гацкан закончил карьеру
8
7 июля 2021
17:46
Гацкан не сможет играть за «Чайку» в ПФЛ из-за лимита на легионеров. Ранее клуб понизили в классе
10 мая 2021
08:58
37-летний Гацкан покинет «Крылья Советов»
31 января 2021
09:54
Гацкан – об Ибрагимовиче: «Вообще лучший. Мне до 39 было бы тяжело доиграть»
30 января 2021
22:07
Гацкан: «Вернблум во время матча показывал нам с Калачевым: «У вас волос нет, старики». В ответ я предложил посмотреть на табло»
5
12 ноября 2020
16:35
Гацкан: «Если Соболев в сборной России будет сильно смотреться, Черчесов оставит его в основе»
5
30 июля 2020
08:51
«СЭ»: Комбаров, Гацкан и Фролов останутся в «Крыльях Советов», несмотря на вылет в ФНЛ
3
4 июля 2020
17:38
Талалаев выпустил на матч с «Ростовом» Комбарова, Гацкана, Глушенкова; Мамаев, Попов, Прошляков сыграют у Карпина
7
5 апреля 2020
13:14
Гацкан: «Конечно, нужно доиграть чемпионат. Восемь туров можно за три-четыре недели доиграть»
2
11:55
Гацкан: «Игроки «Крыльев Советов» готовы на уступки по зарплате, но не на 40 процентов»
4
8 декабря 2019
12:55
Рыжиков, Анюков, Гацкан – в основе «Крыльев Советов» на игру с «Уралом»; Бикфалви, Кухарчик, Погребняк выйдут у гостей
22 ноября 2019
14:54
Гацкан: «Если бы Федун доверился Бердыеву, «Спартак» боролся бы за Лигу чемпионов»
24
4 ноября 2019
11:20
Гацкан: «У Соболева есть все шансы стать круче Дзюбы»
30
26 октября 2019
17:10
Чуперка установил рекорд РПЛ, получив третью красную карточку в 14 турах
1
30 августа 2019
19:05
Анюков, Чернов, Гацкан – в старте «Крыльев Советов» на матч с «Динамо»; Рауш, Филипп, Н’Жи сыграют у москвичей
2
23 июля 2019
22:32
Гендиректор «Крыльев» – после перехода Гацкана: «Трансферы еще будут»
16:54
Фото
Гацкан – игрок «Крыльев Советов»
9
21 июля 2019
11:23
Гацкан: «Была пара моментов, когда я не знаю, как можно не дать такой пенальти, но это «Спартак»
14
18 июля 2019
16:51
Sport24: Гацкан перейдет в «Крылья Советов». Он провел в «Ростове» 11 сезонов
11
17 июля 2019
20:46
Гацкан – об уходе из «Ростова»: «Хочу продолжить карьеру, получая достато игрового времени»
11
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