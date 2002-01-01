Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: проверьте свою трезвость после празднования Нового года
    Тест: проверьте свою трезвость после празднования Нового года
    2 Кто ты из президентов РФПЛ? Игра от «Бомбардира»
    Кто ты из президентов РФПЛ? Игра от «Бомбардира»
    3 Тест: чего вы добьетесь со «Спартаком»?
    Тест: чего вы добьетесь со «Спартаком»?

    Гацкан: «Игроки «Крыльев Советов» готовы на уступки по зарплате, но не на 40 процентов»

    Полузащитник «Крыльев Советов» Александр Гацкан донес позицию игроков клуба по поводу сокращения зарплаты в связи с приостановкой сезона. Самарцы не готовы снижать ее на 40 процентов.

    — Игроки «Спартака» пошли на снижение зарплаты на 40%. В «Крыльях» готовы на такие уступки?

    — Пока нет. Идет диалог. Мы готовы на уступки, но не на такие большие проценты.

    • Клуб выступил за досрочное завершение сезона.
    • «Крылья Советов» могут вскоре ликвидировать.
    • Команда в РПЛ идет в зоне вылета.

    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:55
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +615

      Play 8 минут назад

      Ну а как вы хотели, ребятки, надо быть ближе к народу, к своим болельщикам. 90 процентов которых отправили за свой счёт месяц дома сидеть, а вы меньше половины зп не хотите скинуть.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98831
    #2
    Рубик Докоян
    77178
    #3
    Zenit-84
    76976
    #4
    zigbert
    75944
    #5
    insider_retro
    66023
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru