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  • Гацкан: «Игроки «Крыльев Советов» готовы на уступки по зарплате, но не на 40 процентов»

Гацкан: «Игроки «Крыльев Советов» готовы на уступки по зарплате, но не на 40 процентов»

5 апреля 2020, 11:55
4

Полузащитник «Крыльев Советов» Александр Гацкан донес позицию игроков клуба по поводу сокращения зарплаты в связи с приостановкой сезона. Самарцы не готовы снижать ее на 40 процентов.

— Игроки «Спартака» пошли на снижение зарплаты на 40%. В «Крыльях» готовы на такие уступки?

— Пока нет. Идет диалог. Мы готовы на уступки, но не на такие большие проценты.

  • Клуб выступил за досрочное завершение сезона.
  • «Крылья Советов» могут вскоре ликвидировать.
  • Команда в РПЛ идет в зоне вылета.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Гацкан Александр
Комментарии (4)
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1586079559
Ну а как вы хотели, ребятки, надо быть ближе к народу, к своим болельщикам. 90 процентов которых отправили за свой счёт месяц дома сидеть, а вы меньше половины зп не хотите скинуть.
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Каратель помойников
1586082190
Ещё одни зажравшиеся п идоры,за что вам платить вообще? За такую игру они болельщикам должны доплачиват из своих карманов
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житель СПб
1586105167
А им про форс-мажор когда-нибудь рассказывали? Это прямое основание вообще со всеми расторгнуть договоры. И адью. Было бы с такими правильно.
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general.lizyukov
1586115902
Да что вы, как можно!!! 40% от миллиона - ну как такое пережить!!! Не больше 5%. С.ки
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