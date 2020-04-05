Гацкан: «Игроки «Крыльев Советов» готовы на уступки по зарплате, но не на 40 процентов»

Полузащитник «Крыльев Советов» Александр Гацкан донес позицию игроков клуба по поводу сокращения зарплаты в связи с приостановкой сезона. Самарцы не готовы снижать ее на 40 процентов.
— Игроки «Спартака» пошли на снижение зарплаты на 40%. В «Крыльях» готовы на такие уступки?
— Пока нет. Идет диалог. Мы готовы на уступки, но не на такие большие проценты.
- Клуб выступил за досрочное завершение сезона.
- «Крылья Советов» могут вскоре ликвидировать.
- Команда в РПЛ идет в зоне вылета.
Источник: «Матч ТВ»