Гацкан: «Игроки «Крыльев Советов» готовы на уступки по зарплате, но не на 40 процентов»

Полузащитник «Крыльев Советов» Александр Гацкан донес позицию игроков клуба по поводу сокращения зарплаты в связи с приостановкой сезона. Самарцы не готовы снижать ее на 40 процентов.

— Игроки «Спартака» пошли на снижение зарплаты на 40%. В «Крыльях» готовы на такие уступки?

— Пока нет. Идет диалог. Мы готовы на уступки, но не на такие большие проценты.