«Крылья Советов» могут ликвидировать из-за долгов

Специалисты Счетной палаты Самарской области провели финансовый аудит «Крыльев Советов» и пришли к выводу, что финансирование клуба из регионального бюджета неэффективно.

По результатам проверки, 80% доходов клуба состоят из бюджетных средств, что не соответствует тенденции сокращения финансирования спортивных организаций. Бюджетные расходы постоянно растут даже несмотря на привлечение частных инвесторов, кроме того, Счетная палата выявила у клуба большие долги, которые уже более четырех лет превышают стоимость всего имущества «Крыльев».

«Несмотря на увеличение активов баланса, стоимость чистых активов остаeтся отрицательной. По закону это может привести к принудительной ликвидации клуба», — сказали в Счетной палате.