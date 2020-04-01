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    «Крылья Советов» могут ликвидировать из-за долгов

    Специалисты Счетной палаты Самарской области провели финансовый аудит «Крыльев Советов» и пришли к выводу, что финансирование клуба из регионального бюджета неэффективно.

    По результатам проверки, 80% доходов клуба состоят из бюджетных средств, что не соответствует тенденции сокращения финансирования спортивных организаций. Бюджетные расходы постоянно растут даже несмотря на привлечение частных инвесторов, кроме того, Счетная палата выявила у клуба большие долги, которые уже более четырех лет превышают стоимость всего имущества «Крыльев».

    «Несмотря на увеличение активов баланса, стоимость чистых активов остаeтся отрицательной. По закону это может привести к принудительной ликвидации клуба», — сказали в Счетной палате.

    • «Крылья Советов» находятся в турнирной таблице на 15-м месте. В 22 играх самарская команда набрала 22 очка.

    Источник: 63.ru

    Новостной портал о Самаре и Самарской области.

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    01.04.2020 13:14
    Комментарии27
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      Рейтинг: +524

      kupryaev 11 часов назад

      Может оно и к лучшему -по другому вряд ли эта "шайка" от тренера с его штабом до губернатора отцепиться от клуба.Если уж Дума инициирует увольнение всего управления клуба....так открыто Крылья не пилили давно,видно очень "умное" руководство в команде...по 3 ляма на премии игрокам незаявленным на матч -верх поху...ма

      0
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      Рейтинг: +1146

      Sviro 13 часов назад

      Давно пора: зарплаты миллионные, а игры нет. Из стилей работает только один - продувать всем подряд: и слабым и сильным. Позор, а не команда. Ростов в своё время был в положении не лучше нашего, а то и хуже, но за каждую победу боролся до последней секунды. А эти выходят на поле и - быстрый гол почти всегда, только не забивают, а пропускают. Тамбов что, команда мирового уровня, чтобы продувать 0-3?

      2
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      Рейтинг: +10484

      vladimir-7 13 часов назад

      В РПЛ клубы ликвидируются и переходят в ФНЛ, а руководство РФС и РПЛ мечтают увеличить количество команд в РПЛ из ФНЛ до 18.
      На самом деле, удержать бы в РПЛ 16 команд. А самое главное, что
      ни РФС, ни РПЛ никаких телодвижений по сохранению команд и помощи
      им не совершают, подтверждая свою несостоятельность.

      1
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      Рейтинг: +1064

      Tsigan 15 часов назад

      Этого нельзя допустить. Самара футбольный город. Нужно стремиться к тому чтоб у каждого клуба был владелец. Пусть даже госкорпорация.

      3
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      ...
      Рейтинг: +638

      Aleksandr_1986_Spb_ > Tsigan 14 часов назад

      Пусть даже госкорпорация....Давайте со спонсором Газпромавиа...Будет 3-й Зенит.. Очень правильно...

      0
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      Рейтинг: +1923

      general.lizyukov > Tsigan 14 часов назад

      Ну так где ваши спонсоры, если Самара - футбольный город? Или, как в Перми: не платит государство - нахер никому не нужен клуб?
      Печально, что умирает ещё один клуб с историей. Но мы уже "похоронили" Торпедо, Амкар, Луч-Энергия и многие другие.

      1
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      Рейтинг: +75882

      zigbert 15 часов назад

      Очередной фильм "Ликвидация".

      4
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      Рейтинг: +399

      Граф2019 16 часов назад

      кто не любит футбол... брысь!

      0
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      Рейтинг: +934

      spam2009 16 часов назад

      Не в первый раз и я думаю далеко не в последний в Самаре просто пилят бабос, причем пилят бездумно, иначе бы команда не была лифтом

      3
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      Рейтинг: +1378

      Дедуктор 17 часов назад

      Зачем ликвидировать? КС это бренд. Другое дело, что надо набрать игроков, желающих играть по-настоящему. За зарплату тысяч в 100 рублей. А не ходить по полю с ЗП в миллион евро.
      Пусть проигрывают матчи, но привлекают игрой болельщиков. Нынешние то тоже проигрывают. При том, что болельщиков не привлекают и даже не стараются. Люксембургские почтальоны лучше играют, чем миллионеры из КС, Уфы, Рубина и прочих.

      2
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      Рейтинг: +638

      Aleksandr_1986_Spb_ > Дедуктор 14 часов назад

      Если платить 100 т.р. там обьективно играть не будет...Для клуба РФПЛ это нереально...
      "Пусть проигрывают матчи, но привлекают игрой болельщиков"...- так и так никто не ходит... Вылетят в ФНЛ, совсем никто не будет...

      0
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      Рейтинг: +613

      Play 18 часов назад

      Да, половина провинциальных клубов премьер-лиги стоят на грани выживания, но надо расширяться до 18 команд, это главная цель. Нужно снижать уровень госфинансирования команд, чтобы менеджеры думали над тем как сделать клуб финансово успешным, а не как выклянчить денег у государства. Пока их будут кормить с ложечки, делов не будет, где гос средства, там всегда воровство и этот порочный круг никогда не закончится.

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      Рейтинг: +37834

      MaxRnD > Play 17 часов назад

      Так у нас вся, так называемая "вертикаль", на воровстве построена ещё с лихих 90-х !
      PS Тут не кровати двигать надо, а б..ядей менять ....

      5
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      Рейтинг: +10484

      vladimir-7 > MaxRnD 13 часов назад

      ...и в первую очередь "МАМОЧКУ".

      1
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      Рейтинг: +1232

      Из Твери Леха 18 часов назад

      Вот и правильно. Деньги - народу. А не дармоедам.

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