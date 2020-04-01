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«Крылья Советов» могут ликвидировать из-за долгов

1 апреля 2020, 13:14
24

Специалисты Счетной палаты Самарской области провели финансовый аудит «Крыльев Советов» и пришли к выводу, что финансирование клуба из регионального бюджета неэффективно.

По результатам проверки, 80% доходов клуба состоят из бюджетных средств, что не соответствует тенденции сокращения финансирования спортивных организаций. Бюджетные расходы постоянно растут даже несмотря на привлечение частных инвесторов, кроме того, Счетная палата выявила у клуба большие долги, которые уже более четырех лет превышают стоимость всего имущества «Крыльев».

«Несмотря на увеличение активов баланса, стоимость чистых активов остаeтся отрицательной. По закону это может привести к принудительной ликвидации клуба», — сказали в Счетной палате.

  • «Крылья Советов» находятся в турнирной таблице на 15-м месте. В 22 играх самарская команда набрала 22 очка.

Источник: 63.ru

Новостной портал о Самаре и Самарской области.

Россия. Премьер-лига Крылья Советов
Комментарии (24)
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3a zenit
1585736280
очередное-дайте денег или ещё раз дайте денег.Умираю...
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Из Твери Леха
1585739947
Вот и правильно. Деньги - народу. А не дармоедам.
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Play
1585740195
Да, половина провинциальных клубов премьер-лиги стоят на грани выживания, но надо расширяться до 18 команд, это главная цель. Нужно снижать уровень госфинансирования команд, чтобы менеджеры думали над тем как сделать клуб финансово успешным, а не как выклянчить денег у государства. Пока их будут кормить с ложечки, делов не будет, где гос средства, там всегда воровство и этот порочный круг никогда не закончится.
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Дедуктор
1585743333
Зачем ликвидировать? КС это бренд. Другое дело, что надо набрать игроков, желающих играть по-настоящему. За зарплату тысяч в 100 рублей. А не ходить по полю с ЗП в миллион евро. Пусть проигрывают матчи, но привлекают игрой болельщиков. Нынешние то тоже проигрывают. При том, что болельщиков не привлекают и даже не стараются. Люксембургские почтальоны лучше играют, чем миллионеры из КС, Уфы, Рубина и прочих.
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spam2009
1585745282
Не в первый раз и я думаю далеко не в последний в Самаре просто пилят бабос, причем пилят бездумно, иначе бы команда не была лифтом
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zigbert
1585750566
Очередной фильм "Ликвидация".
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Tsigan
1585750712
Этого нельзя допустить. Самара футбольный город. Нужно стремиться к тому чтоб у каждого клуба был владелец. Пусть даже госкорпорация.
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vladimir-7
1585757720
В РПЛ клубы ликвидируются и переходят в ФНЛ, а руководство РФС и РПЛ мечтают увеличить количество команд в РПЛ из ФНЛ до 18. На самом деле, удержать бы в РПЛ 16 команд. А самое главное, что ни РФС, ни РПЛ никаких телодвижений по сохранению команд и помощи им не совершают, подтверждая свою несостоятельность.
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Sviro
1585758609
Давно пора: зарплаты миллионные, а игры нет. Из стилей работает только один - продувать всем подряд: и слабым и сильным. Позор, а не команда. Ростов в своё время был в положении не лучше нашего, а то и хуже, но за каждую победу боролся до последней секунды. А эти выходят на поле и - быстрый гол почти всегда, только не забивают, а пропускают. Тамбов что, команда мирового уровня, чтобы продувать 0-3?
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kupryaev
1585763699
Может оно и к лучшему -по другому вряд ли эта "шайка" от тренера с его штабом до губернатора отцепиться от клуба.Если уж Дума инициирует увольнение всего управления клуба....так открыто Крылья не пилили давно,видно очень "умное" руководство в команде...по 3 ляма на премии игрокам незаявленным на матч -верх поху...ма
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