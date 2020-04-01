«Крылья Советов» могут ликвидировать из-за долгов

Может оно и к лучшему -по другому вряд ли эта "шайка" от тренера с его штабом до губернатора отцепиться от клуба.Если уж Дума инициирует увольнение всего управления клуба....так открыто Крылья не пилили давно,видно очень "умное" руководство в команде...по 3 ляма на премии игрокам незаявленным на матч -верх поху...ма
Специалисты Счетной палаты Самарской области провели финансовый аудит «Крыльев Советов» и пришли к выводу, что финансирование клуба из регионального бюджета неэффективно.
По результатам проверки, 80% доходов клуба состоят из бюджетных средств, что не соответствует тенденции сокращения финансирования спортивных организаций. Бюджетные расходы постоянно растут даже несмотря на привлечение частных инвесторов, кроме того, Счетная палата выявила у клуба большие долги, которые уже более четырех лет превышают стоимость всего имущества «Крыльев».
«Несмотря на увеличение активов баланса, стоимость чистых активов остаeтся отрицательной. По закону это может привести к принудительной ликвидации клуба», — сказали в Счетной палате.
- «Крылья Советов» находятся в турнирной таблице на 15-м месте. В 22 играх самарская команда набрала 22 очка.