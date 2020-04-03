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    «СЭ»: «Сочи», «Рубин», «Ахмат», «Урал» и «Крылья» выступили за досрочное завершение сезона РПЛ и обнуление его результатов

    На общем заседании клубов РПЛ, которое прошло сегодня, 3 апреля, в онлайн-формате, поднимался вопрос досрочного завершения текущего чемпионата и обнуления его результатов.

    На окончании турнира прямо сейчас настаивали представители команд из нижней части таблицы, в частности «Сочи», «Рубина», «Ахмата», «Урала» и «Крыльев Советов».

    Против такой инициативы выступили ведущие клубы лиги, заинтересованные в попадании в еврокубки, а также РФС.

    Кроме того, в ходе заседания не удалось согласовать коллективный договор по поводу сокращения зарплат футболистов. Каждый клуб будет принимать решение об урезании окладов игроков самостоятельно.

    «Совещание получилось продуктивным»: Прядкин подвел итоги онлайн-конференции с клубами РПЛ

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    03.04.2020 19:47
    Комментарии24
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      Рейтинг: +8900

      parevg 1 час назад

      Никаких обнулений, только доигрывать.

      Все должно быть по спортивному принципу.

      1
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      Рейтинг: +1043

      житель СПб 2 часа назад

      Извините, но громкое : Ха-ха-ха! Ведь и не стыдно? Сами понимают бред этого, но их понять можно! А вот удивительно, что здесь их кто-то поддерживает! Они вам что, деньги заплатить обещают? Нет, конечно. Если вы переживаете за свои клубы - то беспокоиться не надо. Почти уверен, что по итогам этого Чемпионата все клубы сохранятся в Лиге. Так что, Рубинище, Вы меня удивляете своим комментарием.

      2
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      Рейтинг: +3787

      Рубинище 2 часа назад

      не было бы счастья, да несчастье помогло-называется. или что, кто то знает что вирус через месяц , 2ва, или 3 закончится. а содержать всё это время нашим клубам очень затратно. лучше уж по текущему положению таблицы или обнулить-распустить игроков,т.штаб персонал и готовится к следующему сезону. тянуть с решением смысла нет-особенно для бюджетных клубов(у регионов этих и так надо думать, есть на что потратить поважнее футбола), да и нефть щас не приносит ничего, для Зенита и Спартака неопределённость дорого обходится-мягко выражаясь.

      0
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      Рейтинг: +1533

      МЯСО87 2 часа назад

      Обнуление полный бред, лучше оставить так как есть и летом начать новый чемп. Если с июня разрешат играть (а это врятли) то можно по два матча в неделю доиграть. А так наши мудилы будут ждать указки от уефа

      2
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      Рейтинг: +403

      ZENIT*** 2 часа назад

      Все нижние.(только Урал к ним притесался). Ещё бы им не хотелось обнуления-спят и видят это.

      2
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      Рейтинг: +329

      моэм 2 часа назад

      То , что с предложением о обнулении эти кандидаты на вылет , "забыли" о тех , кто должен их заменить в "вышке" нехорошо… да они просто сволочи дрожащие только за свою шкуру , мечтающие "выплыть , утопив других.

      2
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      Рейтинг: +10086

      KLIM777 3 часа назад

      Ахмат, Крылья, Рубин...понятно)))

      Сезон надо доиграть, а следующий укоротить. Там и Рубин и Ахмат могут обнулиться через ФНЛ. Так, что очконавты играть и еще раз играть.

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      Рейтинг: +3211

      Alekxei Z. 3 часа назад

      РФС будет ориентироваться по УЕФА, всё остальное бла-бла-бла...

      1
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      Рейтинг: +675

      Гавроша 3 часа назад

      Зимой все твердили, что Зенит чемпион. Так чего обнулять?

      1
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      Рейтинг: +437

      FCTB 3 часа назад

      Доигрывать нужно. Просто остается ждать момента когда можно будет играть

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