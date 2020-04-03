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  • «СЭ»: «Сочи», «Рубин», «Ахмат», «Урал» и «Крылья» выступили за досрочное завершение сезона РПЛ и обнуление его результатов

«СЭ»: «Сочи», «Рубин», «Ахмат», «Урал» и «Крылья» выступили за досрочное завершение сезона РПЛ и обнуление его результатов

3 апреля 2020, 19:47
19

На общем заседании клубов РПЛ, которое прошло сегодня, 3 апреля, в онлайн-формате, поднимался вопрос досрочного завершения текущего чемпионата и обнуления его результатов.

На окончании турнира прямо сейчас настаивали представители команд из нижней части таблицы, в частности «Сочи», «Рубина», «Ахмата», «Урала» и «Крыльев Советов».

Против такой инициативы выступили ведущие клубы лиги, заинтересованные в попадании в еврокубки, а также РФС.

Кроме того, в ходе заседания не удалось согласовать коллективный договор по поводу сокращения зарплат футболистов. Каждый клуб будет принимать решение об урезании окладов игроков самостоятельно.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Рубин Сочи Крылья Советов Ахмат Урал
Комментарии (19)
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New Life
1585933933
Всем, кому должен - прощаю !
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FCTB
1585935782
Доигрывать нужно. Просто остается ждать момента когда можно будет играть
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ZENIT***
1585939426
Все нижние.(только Урал к ним притесался). Ещё бы им не хотелось обнуления-спят и видят это.
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МЯСО87
1585939997
Обнуление полный бред, лучше оставить так как есть и летом начать новый чемп. Если с июня разрешат играть (а это врятли) то можно по два матча в неделю доиграть. А так наши мудилы будут ждать указки от уефа
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Рубинище
1585940476
не было бы счастья, да несчастье помогло-называется. или что, кто то знает что вирус через месяц , 2ва, или 3 закончится. а содержать всё это время нашим клубам очень затратно. лучше уж по текущему положению таблицы или обнулить-распустить игроков,т.штаб персонал и готовится к следующему сезону. тянуть с решением смысла нет-особенно для бюджетных клубов(у регионов этих и так надо думать, есть на что потратить поважнее футбола), да и нефть щас не приносит ничего, для Зенита и Спартака неопределённость дорого обходится-мягко выражаясь.
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житель СПб
1585940861
Извините, но громкое : Ха-ха-ха! Ведь и не стыдно? Сами понимают бред этого, но их понять можно! А вот удивительно, что здесь их кто-то поддерживает! Они вам что, деньги заплатить обещают? Нет, конечно. Если вы переживаете за свои клубы - то беспокоиться не надо. Почти уверен, что по итогам этого Чемпионата все клубы сохранятся в Лиге. Так что, Рубинище, Вы меня удивляете своим комментарием.
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Чехов на Садовой
1585950223
Ну вот и определись клюпы, которых необходимо нопасаранить напрямую в пердив или переходные матчи. Клюпы расписавшиеся в своей никчемности, слабости, неумении вести честную борьбу. Они смачно плюют на болельщиков, в первую очередь на своих. Такой хоккей (т.е. футбол) нам не нужен!!!
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aleksander
1585966190
Ахахаха дно таблицы конечно за завершение чемпа, нет и ещё раз нет!!! Ахмат и руПин в пердив и точка, только так согласен)))
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Бухбух
1585967747
Раз эта пятерка за досрочку, нужно их заменить на пять сильнейших на сегодня в ПФЛ. Уровень футбола хуже не будет.
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Добрый Бобер
1585981758
Не, не, не, пусть "Ахмат" идёт... в след за "Анжи".
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