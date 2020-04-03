«СЭ»: «Сочи», «Рубин», «Ахмат», «Урал» и «Крылья» выступили за досрочное завершение сезона РПЛ и обнуление его результатов

На общем заседании клубов РПЛ, которое прошло сегодня, 3 апреля, в онлайн-формате, поднимался вопрос досрочного завершения текущего чемпионата и обнуления его результатов.

На окончании турнира прямо сейчас настаивали представители команд из нижней части таблицы, в частности «Сочи», «Рубина», «Ахмата», «Урала» и «Крыльев Советов».

Против такой инициативы выступили ведущие клубы лиги, заинтересованные в попадании в еврокубки, а также РФС.

Кроме того, в ходе заседания не удалось согласовать коллективный договор по поводу сокращения зарплат футболистов. Каждый клуб будет принимать решение об урезании окладов игроков самостоятельно.

«Совещание получилось продуктивным»: Прядкин подвел итоги онлайн-конференции с клубами РПЛ