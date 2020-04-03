«Совещание получилось продуктивным»: Прядкин подвел итоги онлайн-конференции с клубами РПЛ

Президент РПЛ Сергей Прядкин дал комментарии по итогам общего заседания клубов лиги, которое прошло сегодня, 3 апреля, в онлайн-формате.

«Впервые в истории нашей организации мы со всеми шестнадцатью клубами провели совещание в таком режиме, и, несмотря на непривычный формат, оно получилось продуктивным.

Главный вопрос – это, конечно, доигровка сезона. У нас есть различные варианты по возобновлению, начиная с первых чисел июня и вплоть до середины июля, чтобы соблюсти рекомендацию УЕФА доиграть чемпионат до конца августа.

Мы полностью поддерживаем эту идею и собираемся провести оставшиеся восемь туров, чтобы сохранить целостность соревнования и выполнить все обязательства перед партнерами клубов и Лиги. Планируя рестарт, мы будем руководствоваться приоритетом обеспечения безопасности здоровья болельщиков и всех участников матчей на основе указов исполнительных органов власти.

Еще одна важная тема – контракты игроков. Вместе с коллегами из ФИФА, УЕФА и РФС мы продолжаем работать над этим непростым вопросом, необходимо найти правильное решение, удовлетворяющие интересы всех сторон и лежащее в правовом поле.

Из-за пандемии коронавируса клубы по всему миру сейчас несут колоссальные убытки, и для сохранения финансовой стабильности необходимо идти на компромиссы в вопросе временного снижения зарплат. Вместе с руководителями клубов мы пришли к джентльменскому соглашению, что никто не будет использовать эту ситуацию в качестве рычага для перехода игрока из одной команды в другую.

Но я уверен, что в сложившихся обстоятельствах все футболисты проявят осознанность и смогут найти взаимопонимание со своим клубами. Более того, я знаю, что многие уже об этом договорились», – сказал Прядкин.