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    «Совещание получилось продуктивным»: Прядкин подвел итоги онлайн-конференции с клубами РПЛ

    Президент РПЛ Сергей Прядкин дал комментарии по итогам общего заседания клубов лиги, которое прошло сегодня, 3 апреля, в онлайн-формате.

    «Впервые в истории нашей организации мы со всеми шестнадцатью клубами провели совещание в таком режиме, и, несмотря на непривычный формат, оно получилось продуктивным.

    Главный вопрос – это, конечно, доигровка сезона. У нас есть различные варианты по возобновлению, начиная с первых чисел июня и вплоть до середины июля, чтобы соблюсти рекомендацию УЕФА доиграть чемпионат до конца августа.

    Мы полностью поддерживаем эту идею и собираемся провести оставшиеся восемь туров, чтобы сохранить целостность соревнования и выполнить все обязательства перед партнерами клубов и Лиги. Планируя рестарт, мы будем руководствоваться приоритетом обеспечения безопасности здоровья болельщиков и всех участников матчей на основе указов исполнительных органов власти.

    Еще одна важная тема – контракты игроков. Вместе с коллегами из ФИФА, УЕФА и РФС мы продолжаем работать над этим непростым вопросом, необходимо найти правильное решение, удовлетворяющие интересы всех сторон и лежащее в правовом поле.

    Из-за пандемии коронавируса клубы по всему миру сейчас несут колоссальные убытки, и для сохранения финансовой стабильности необходимо идти на компромиссы в вопросе временного снижения зарплат. Вместе с руководителями клубов мы пришли к джентльменскому соглашению, что никто не будет использовать эту ситуацию в качестве рычага для перехода игрока из одной команды в другую.

    Но я уверен, что в сложившихся обстоятельствах все футболисты проявят осознанность и смогут найти взаимопонимание со своим клубами. Более того, я знаю, что многие уже об этом договорились», – сказал Прядкин.

    Источник: Официальный сайт РПЛ

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    03.04.2020 18:18
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1043

      житель СПб 4 часа назад

      Ну и отлично! Думаю, что уже в мае смогут продолжить чемпионат!

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