Гацкан: «Черников переплюнет меня»

Бывший полузащитник сборной Молдавии Александр Гацкан сравнил себя и полузащитника «Краснодара» Александра Черникова.

«Наверное, что-то схожее между нами есть. Он такой же неуступчивый, жесткий, получает желтые и красные карточки. Я немного повыше буду, чем Саша, но в целом, да, общее что-то есть.

Думаю, если он будет усердно работать на тренировках, то он не только до моего уровня дорастет, но и переплюнет меня. Все будет зависеть от него. Главное, чтобы он правильно анализировал свою игру. Не хорошо, когда из-за тебя команда остается в меньшинстве. Со временем я понял, что некоторые мои карточки были абсолютно не нужны. Жестко играть нужно, но подходить к этому стоит с более холодной головой», – сказал Гацкан.

Гацкан с 2008 по 2019 год выступал за «Ростов».

У Гацкана в РПЛ более 100 карточек.

Черников – воспитанник «Краснодара».

Воспитанник «Краснодара» безумно много фолит: иногда получает карточки в трех-четырех матчах подряд