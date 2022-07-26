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    Гацкан: «Черников переплюнет меня»

    Бывший полузащитник сборной Молдавии Александр Гацкан сравнил себя и полузащитника «Краснодара» Александра Черникова.

    «Наверное, что-то схожее между нами есть. Он такой же неуступчивый, жесткий, получает желтые и красные карточки. Я немного повыше буду, чем Саша, но в целом, да, общее что-то есть.

    Думаю, если он будет усердно работать на тренировках, то он не только до моего уровня дорастет, но и переплюнет меня. Все будет зависеть от него. Главное, чтобы он правильно анализировал свою игру. Не хорошо, когда из-за тебя команда остается в меньшинстве. Со временем я понял, что некоторые мои карточки были абсолютно не нужны. Жестко играть нужно, но подходить к этому стоит с более холодной головой», – сказал Гацкан.

    • Гацкан с 2008 по 2019 год выступал за «Ростов».
    • У Гацкана в РПЛ более 100 карточек.
    • Черников – воспитанник «Краснодара».

    Воспитанник «Краснодара» безумно много фолит: иногда получает карточки в трех-четырех матчах подряд

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    Источник: «РБ Спорт»

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