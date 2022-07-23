Воспитанник «Краснодара» безумно много фолит: иногда получает карточки в трех-четырех матчах подряд

Сейчас удалился после пощечины Мозесу.

Во втором туре «Спартак» приехал в гости к «Краснодару». К концу первого тайма счет был уже в пользу «Спартака»: на 35-й минуте первый мяч забил Роман Зобнин. Спустя две минуты после этого воспитанник «Краснодара» Александр Черников создал комфортное условие для организации большего преимущества в пользу «Спартака»: получил красную карточку.

Эпизод такой:

1. Черников вступил в единоборство с Виктором Мозесом.

2. Мозес жестковато действовал против соперника и зацепил его за трусы.

3. После этого Черников отмахнулся и попал ладонью по лицу Мозесу.

4. Итог: Мозес корчится на газоне, арбитр Кирилл Левников даже не стал смотреть эпизод и показал Черникову прямую красную.

Кстати, мнения по красной карточке Черникова разные. Бывший судья РПЛ Игорь Федотов говорит: «Ошибается Левников. Где он тут увидел красную карточку Черникову? Толчок ногой и легкое касание плеча. Правильное решение: желтая карточка». Другой бывший судья Сергей Хусаинов высказал противоположное мнение: «Черников заслуженно получил красную карточку. Был умысел и агрессивное действие. Какая необходимость была в этом? Это не футбол».

Правда в том, что Черников нарушает правила жестко и слишком много:

С момента начала прошлого сезона он получил 4 красные карточки. Никто в РПЛ не удалялся на том же уровне;

Если говорить конкретно о прошлом сезоне, то у него 3 удаления – больше всех в Премьер-лиге. Второй результат (2 красные) было только у трех игроков;

WhoScored говорит, что Черников был в топе по среднему числу фолов за матч в сезоне-2021/22: расположился на втором месте с показателем 1,9 (на первом Гамид Агаларов с 2);

Черников – лидер по полученным желтым карточкам в прошлом сезоне РПЛ: в 23 матчах он получил 11 предупреждений. Дважды в прошлом сезоне у него были серии, когда он получал желтые карточки в трех матчах подряд. Однажды Черников зарабатывал предупреждения в четырех играх РПЛ подряд;

Статистика карточек Черникова в этом сезоне: 2 матча – 0 желтых и 1 красная.