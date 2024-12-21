Гацкан заявил об отсутствии настоящей мотивации в РПЛ: «Борются за места, которые ничего не дают»

Бывший полузащитник «Ростова» Александр Гацкан оценил характер борьбы в РПЛ.
«Отсутствие еврокубков способствует падению уровня российского футбола. Сейчас команды в РПЛ борются за какие-то места, которые ничего не дают. Мне кажется, у нас искусственная мотивация. Также на качество футбола влияет приглашение не самых сильных легионеров.
Хотелось бы, чтобы наша молодeжь была более конкурентоспособной для РПЛ. В основных составах команд-участниц Лиги чемпионов играют ребята 2005-2007 годов рождения. У нас есть парочка таких, но они не в основе – подыгрывают. То есть не являются лидерами», – сказал Гацкан.
- Российский футбол отстранен от международного с 2022 года.
- В РПЛ лидирует «Краснодар».
- Последние 6 сезонов выиграл «Зенит».