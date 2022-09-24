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    Гацкан считает, что сборная России недооценила Киргизию: «Иногда киргизы выглядели лучше»

    Бывший полузащитник «Ростова» Александр Гацкан прокомментировал победу сборной России над Киргизией (2:1) в товарищеском матче.

    «В первом тайме сборная Киргизии играла наравне с Россией. Иногда выглядели даже лучше. Затем произошли замены, и наша сборная смотрелась чуть-чуть лучше — были моменты и как раз забили гол в конце матча.

    Сборная Киргизии мне понравилась, а от сборной России ожидал большего. Да, в команде много новичков, не очень наиграны какие-то связи… Но мне кажется, что всe равно была какая-то недооценка соперника.

    При этом стоит отметить, что сборная долго не собиралась, была всего пара дней на обкатку всех групповых взаимодействий», — сказал Гацкан.

    • Россия вырвала победу на 89-й минуте.
    • Решающий мяч забил Даниил Уткин, для которого гол стал дебютным за команду.
    • Для России это был 1-й международный матч с ноября.

    Россия обыграла Киргизию – каким был первый матч сборной за 10 месяцев

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    Источник: «Чемпионат»

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    24.09.2022 22:32
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2238

      Бриг 1 час назад

      В 1 тайме просто странные люди играли за Сборную. Карпин прикалывается.

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      Рейтинг: +19889

      derrik2000 1 час назад

      Есть второй вариант: киргизы ПЕРЕОЦЕНИЛИ сборную России, иначе с самого начала намного увереннее действовали бы в атаке.

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