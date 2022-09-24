Гацкан считает, что сборная России недооценила Киргизию: «Иногда киргизы выглядели лучше»

Бывший полузащитник «Ростова» Александр Гацкан прокомментировал победу сборной России над Киргизией (2:1) в товарищеском матче.

«В первом тайме сборная Киргизии играла наравне с Россией. Иногда выглядели даже лучше. Затем произошли замены, и наша сборная смотрелась чуть-чуть лучше — были моменты и как раз забили гол в конце матча.

Сборная Киргизии мне понравилась, а от сборной России ожидал большего. Да, в команде много новичков, не очень наиграны какие-то связи… Но мне кажется, что всe равно была какая-то недооценка соперника.

При этом стоит отметить, что сборная долго не собиралась, была всего пара дней на обкатку всех групповых взаимодействий», — сказал Гацкан.

Россия вырвала победу на 89-й минуте.

Решающий мяч забил Даниил Уткин, для которого гол стал дебютным за команду.

Для России это был 1-й международный матч с ноября.

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