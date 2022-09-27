В РФС отреагировали на слухи об отказе пяти сотрудников вернуться из Киргизии

Служба коммуникаций РФС отказалась комментировать информацию об отказе нескольких членов сборной России возвращаться в страну после товарищеского матча с Киргизией.

Сообщалось, что из Бишкека не вернулись пять сотрудников. Речь идет об административном штабе команды – все игроки и тренеры прилетели обратно.

«Не будем комментировать», – заявили в РФС.