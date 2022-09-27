В РФС отреагировали на слухи об отказе пяти сотрудников вернуться из Киргизии

Служба коммуникаций РФС отказалась комментировать информацию об отказе нескольких членов сборной России возвращаться в страну после товарищеского матча с Киргизией.
Сообщалось, что из Бишкека не вернулись пять сотрудников. Речь идет об административном штабе команды – все игроки и тренеры прилетели обратно.
«Не будем комментировать», – заявили в РФС.
- Россия обыграла Киргизию со счетом 2:1.
- Победный гол был забит на 89-й минуте.
- Для россиян это первый международный матч с ноября 2021 года.
Источник: «Р-Спорт»