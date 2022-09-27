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    Пять членов сборной России не вернулись в страну после матча с Киргизией («Мутко против»)

    Несколько сотрудников сборной России не вернулись в страну после товарищеского матча с Киргизией в Бишкеке.

    «Пятеро сотрудников сборной не вернулись в Россию после матча с Киргизией. Речь идeт о административном штабе команды – все игроки и тренеры прилетели обратно.

    Правда, сами ребята говорят, что просто улетели в отпуск – после матчей сборных многие и раньше не сразу возвращались домой, а улетали отдыхать дальше, чтобы не терять время на дорогу. По их словам, в ближайшие недели все планируют вернуться к работе», – сообщает телеграм-канал «Мутко против».

    • Россия победили Киргизию со счетом 2:1.
    • Даниил Уткин забил победный гол на 89-й минуте.

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    Источник: телеграм-канал «Мутко против»

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