Пять членов сборной России не вернулись в страну после матча с Киргизией («Мутко против»)

Несколько сотрудников сборной России не вернулись в страну после товарищеского матча с Киргизией в Бишкеке.

«Пятеро сотрудников сборной не вернулись в Россию после матча с Киргизией. Речь идeт о административном штабе команды – все игроки и тренеры прилетели обратно.

Правда, сами ребята говорят, что просто улетели в отпуск – после матчей сборных многие и раньше не сразу возвращались домой, а улетали отдыхать дальше, чтобы не терять время на дорогу. По их словам, в ближайшие недели все планируют вернуться к работе», – сообщает телеграм-канал «Мутко против».