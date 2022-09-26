Карпин объяснил, в чем польза для сборной России от матча с Киргизией

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, почему не дал опытным футболистам отыграть большую часть товарищеской встречи с Киргизией.

– На пресс-конференции в Бишкеке вы сказали, что задачей было посмотреть новых игроков и поработать с ними. А тем, кто уже был в сборной, вспомнить, как играть международные матчи. Удалось ли осуществить все стратегические и тактические задачи?

– Думаю, нельзя говорить, что удалось на сто процентов, но я считаю, что все это было очень полезно и правильно. Даже в тех составах, которые вышли, было важно посмотреть на стольких новичков одновременно.

Понятно, что это даже не официальная товарищеская игра, но посмотреть на новых ребят в каждодневной работе – это раз. Как они воспринимают информацию – два. Как ее впитывают – три.

Доходит до кого-то или не доходит, тоже можно было увидеть. Мы увидели. Очень полезный сбор и игра для нас.

Конечно, можно было выпустить другой состав, условно на 90 или 75 минут. Никто это не гарантирует, но, думаю, что результат мог бы быть лучше.

Но чего бы мы этим добились? Например, выиграли бы 3:1 или 4:1 – и что? Вы бы все сказали: окей, обыграли Киргизию, молодцы, слава богу. Польза какая была бы от этой игры?

От того, что сразу вышли футболисты, которые уже были в сборной: Джикия, Баринов, Караваев, Кузяев, Фомин... Ну, посмотрели бы мы на них еще раз. Дальше что? Что бы изменилось?

А так мы посмотрели на новичков. К тому же как тренер сборной и клуба я понимаю, что футболисты должны вернуться в свои команды – у них еще много игр. Поэтому одной из главных задач было то, чтобы никто не получил травм. Слава богу, вроде бы это удалось сделать.