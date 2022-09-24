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  • Россия обыграла Киргизию – каким был первый матч сборной за 10 месяцев

Россия обыграла Киргизию – каким был первый матч сборной за 10 месяцев

24 сентября 2022, 19:17

Сборная России сыграла первый матч за 10 месяцев – это была победа над с Киргизией (2:1). В этом тексте мы выделим главное, что происходило в этом матче и вокруг него.

• Впервые капитаном стал Вячеслав Караваев. Всего за время работы Валерия Карпина в сборной вместе с Караваевым было семь капитанов. При этом прервалась традиция. Обычно капитаны приходили на командную пресс-конференцию перед матчами. За день до игры с Киргизией с журналистами общался Даниил Фомин.

Но с капитанской повязкой на матч вышел Вячеслав Караваев. После перерыва капитаном сборной снова стал Джикия.

• В старте у Киргизии было два игрока, которые хорошо знакомы болельщикам из России прямо сейчас. Капитан Валерий Кичин играет за «Енисей». Ербол Атабаев – за махачкалинское «Динамо».

Всего в старте у сборной Киргизии было только два игрока из чемпионата Кыргызстана.

• Кстати, у Киргизии тоже русский тренер – Александр Крестинин. С ним мы делали интервью в 2019 году – о работе с командой и колорите страны:

Русский тренер работает в Киргизии и меняет историю. Вот его интервью

• Матч начался с минуты молчания. Это из-за столкновения Киргизии и Таджикистана на границе двух стран. Обстрелы возобновились 14-го сентября, в результате которых со стороны Киргизии пострадали 140 человек и погибли еще 59 человек. Спустя четыре дня стороны договорились о совместном патрулировании на границе. 19-го сентября Киргизия и Таджикистан подписали документ об установлении мира. 21-го сентября Таджикистан сообщил, что Киргизия нарушила договоренности, связанные с отводом войск.

• Россия пропустила первая, но отыгралась в первом тайме благодаря хорошо реализованному пенальти Александра Соболева. Это был единственный удар сборной России в створ ворот соперника в первом тайме.

• В перерыве Валерий Карпин сделал 10 замен. Единственным футболистом, который остался на поле на второй тайм был Матвей Сафонов.

• Победный гол России забила самая эффективная связка РПЛ, она из «Ростова» – Даниил Уткин забил с паса Николая Комличенко. Обычно все же случается наоборот: в этом сезоне Премьер-лиги Уткин ассистировал на Комличенко четырежды.

• Что по атмосфере? «Матч ТВ» говорит, что болельщики из Киргизии хорошо приняли игроков России и ее фанатов. Это подтвердил в послематчевом интервью Георгий Джикия. Трибуны вели себя так:

• Это первый матч сборных России и Киргизии в истории, и он сразу же стал победным для России. Всего у нашей сборной 6 побед в 8 матчах при Карпине.

Текст: Илья Егоров

Фото: телеграм-канал сборной России по футболу

Источник: Бомбардир
Россия
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